Режиссер театра «‎МОСТ» Георгий Долмазян снял фильм о Донбассе

"Идея фильма родилась внезапно, когда мы с участниками Хора Сретенского монастыря обсуждали совместную постановку. Оказалось, что нас волнует один и тот же вопрос: каким может быть сегодня художественное произведение на тему событий в Донбассе", - привели в пресс-службе слова Долмазяна.