Вышел еще один трейлер фильма о новой гражданской войне в США «‎Падение империи»‎

Опубликован новый трейлер фильма студии A24 о гражданской войне в США, который в России выйдет под заголовком "Падение империи".

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Сюжет такой: "Нацгвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон, Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента бывших Соединенных Штатов Америки".

Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон, Кейли Спейни, Джоджо Т. Гиббс, Джесси Племонс и другие.

Изначально фильм в российских кинотеатрах планировали выпустить 16 мая, но позже стало известно, что премьера в РФ состоится на день раньше, чем в США - 11 апреля.