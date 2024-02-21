Вышел еще один трейлер фильма о новой гражданской войне в США «Падение империи»
Опубликован новый трейлер фильма студии A24 о гражданской войне в США, который в России выйдет под заголовком "Падение империи".
Сюжет такой: "Нацгвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон, Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента бывших Соединенных Штатов Америки".
Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон, Кейли Спейни, Джоджо Т. Гиббс, Джесси Племонс и другие.
Режиссёр и сценарист - Алекс Гарленд ("Род мужской", "Из машины", "28 дней спустя").
Изначально фильм в российских кинотеатрах планировали выпустить 16 мая, но позже стало известно, что премьера в РФ состоится на день раньше, чем в США - 11 апреля.
Предыдущий трейлер на русском языке - здесь.