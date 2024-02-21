Вышел дублированный трейлер триллера «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

Триллер «Собиратель душ» расскажет историю сотрудницы ФБР Ли Харпер, которая ищет серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Более 10 лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть некая связь, а любое её неверное решение приведёт к гибели очередной семьи.