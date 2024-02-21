Шведов в роли русского Джеймса Бонда спасет мир от суперзлодеев: прошла премьера первой серии сериала «Красный 5»
Накануне в Нижнем Новгороде за два дня до официальной премьеры в стенах старинного особняка гостям представили новый сериал «Красный 5» (18+). Специальной гостьей показа стала исполнившая одну из ролей в киноленте нижегородка, выпускница местного театрального училища Мария Лисовая. Актриса поделилась подробностями работы над сериалом, а также высказалась о трудностях актерского мастерства.
Местом проведения предпоказа стал не привычный кинозал, а галерея FUTURO – старинный особняк с аутентичной обстановкой и звуком. В зале собралось несколько десятков человек, некоторые из них специально выбрали наряды красного цвета.
Почему сериал имеет в своем названии цифру пять, актриса из Нижнего Новгорода затруднилась ответить. А вот «красный» объясняется позывным спецагента. Кроме него в сериале, как выразилась Лисовая, будет целая палитра других сотрудников секретных служб, в том числе и ее героиня.
Сюжет экшен-комедии завязан на приключениях бывшего спецагента – Бекешева (его роль досталась звезде сериала «Бывшие» (18+) Денису Шведову). Некогда лучший агент провалил миссию и был уволен. Однако жить как все – это не для него, даже в соседе-школьнике он видит шпиона. Так и не найдя себя в мирной жизни, он обращается к начальнику Анатоличу и просит дать ему работу. Актер Гоша Куценко, не требующий представления, судя по первой серии, превосходно вписался в главу тайной миссии и готов помочь. Задача для Бекешева – ловить преступников со сверхспособностями, например, в первой серии он противостоит злодею Ядозубу, который изготавливает яды из собственного тела. Судя по фабуле сериала, без смеха и авантюр тут не обойдется.
Привнесет в сюжет свою долю юмора и актер Роман Курцын в роли хакера по кличке Бабуля – он очень хозяйственен, отлично варит суп, в свободное время вяжет и почти всегда расхаживает по дому с обнаженным торсом. Это, кстати, не осталось без внимания зрителей. По словам нижегородки, Курцын даже на съемочной площадке постоянно качался.
«Я думаю, он использует кино, чтобы показывать свое красивое идеальное тело», – пошутила она.
Лисовая стала антагонистом Бекешева, секрет о том, какая миссия отводится агенту Лиловой, нижегородка не раскрыла: чтобы узнать это, придется посмотреть всю киноленту. На роль ей пришлось пройти большой кастинг.
«Шведов – лучший мой партнер, я его обожаю, надеюсь, что еще когда-нибудь с ним встречусь в кино. Люди с большим опытом, как правило, очень интеллигентные, помогают тебе, спрашивают, могут ли посоветовать. В этом смысле Денис был моим самым любимым партнером. Он всегда извинялся перед тем, как что-то сказать: «Прости-прости, я не хочу тебе сейчас говорить, но вот здесь будет лучше вот так». Он очень честный, открыт к диалогу, а комедия – его жанр», – поделилась актриса подробностями работы с главным героем.
Также она рассказала, что в работе над одним из эпизодов случился неприятный инцидент. Дело в том, что, не имея прав и водительского опыта, она должна была на спортивном автомобиле с низкой посадкой ехать по бездорожью.
«Я первый раз за рулем. Села и поехала. Вернулась с большой царапиной. Чтобы меня не расстраивать, мне никто не говорил об этом, потому что когда я подъехала, глаза у второго режиссера были примерно на лбу. Все понимали, что ситуация так себе. Но, простите, какие условия – меня вывезли в лес, посадили в спорткар и говорят: «Давай, газуй. Надо чтобы было классно». Ну я и газанула, что было дальше, не знаю, но продюсеры мне не звонили», – рассказала девушка.
Режиссером сериала стал Евгений Шелякин (сериал «Тетя Марта» (16+), фильм «Пятница» (18+) с Данилой Козловским). Лисовая акцентировала внимание, что с ним было приятно работать, так как он позволял вносить свою лепту в сценарий, импровизировать и с заботой относился к актерам массовых сцен, которых на съемочных площадках порой просто не замечают.
«Мы с режиссером обсуждали роль, как ее можно расширить, углубить, разнообразить. В каком-то смысле я тоже принимала участие в сценарии. Некоторые вещи мы предлагали сами, предлагали диалоги, разбирали сцены», – поделилась девушка.
Кстати, сериал не сразу стал комедийным, изначально, во время работы над пилотной серией, была другая задумка, более серьезная, но идею переиграли, призналась Лисовая. Съемки «Красный 5» проходили на протяжении почти четырех месяцев в Москве и Подмосковье. Его премьера состоится 22 февраля.