Шведов в роли русского Джеймса Бонда спасет мир от суперзлодеев: прошла премьера первой серии сериала «Красный 5»

Накануне в Нижнем Новгороде за два дня до официальной премьеры в стенах старинного особняка гостям представили новый сериал «Красный 5» (18+). Специальной гостьей показа стала исполнившая одну из ролей в киноленте нижегородка, выпускница местного театрального училища Мария Лисовая. Актриса поделилась подробностями работы над сериалом, а также высказалась о трудностях актерского мастерства.

© Кадр из сериала "Красный 5"

Местом проведения предпоказа стал не привычный кинозал, а галерея FUTURO – старинный особняк с аутентичной обстановкой и звуком. В зале собралось несколько десятков человек, некоторые из них специально выбрали наряды красного цвета.

Почему сериал имеет в своем названии цифру пять, актриса из Нижнего Новгорода затруднилась ответить. А вот «красный» объясняется позывным спецагента. Кроме него в сериале, как выразилась Лисовая, будет целая палитра других сотрудников секретных служб, в том числе и ее героиня.

Сюжет экшен-комедии завязан на приключениях бывшего спецагента – Бекешева (его роль досталась звезде сериала «Бывшие» (18+) Денису Шведову). Некогда лучший агент провалил миссию и был уволен. Однако жить как все – это не для него, даже в соседе-школьнике он видит шпиона. Так и не найдя себя в мирной жизни, он обращается к начальнику Анатоличу и просит дать ему работу. Актер Гоша Куценко, не требующий представления, судя по первой серии, превосходно вписался в главу тайной миссии и готов помочь. Задача для Бекешева – ловить преступников со сверхспособностями, например, в первой серии он противостоит злодею Ядозубу, который изготавливает яды из собственного тела. Судя по фабуле сериала, без смеха и авантюр тут не обойдется.

Привнесет в сюжет свою долю юмора и актер Роман Курцын в роли хакера по кличке Бабуля – он очень хозяйственен, отлично варит суп, в свободное время вяжет и почти всегда расхаживает по дому с обнаженным торсом. Это, кстати, не осталось без внимания зрителей. По словам нижегородки, Курцын даже на съемочной площадке постоянно качался.

«Я думаю, он использует кино, чтобы показывать свое красивое идеальное тело», – пошутила она.

Лисовая стала антагонистом Бекешева, секрет о том, какая миссия отводится агенту Лиловой, нижегородка не раскрыла: чтобы узнать это, придется посмотреть всю киноленту. На роль ей пришлось пройти большой кастинг.

«Шведов – лучший мой партнер, я его обожаю, надеюсь, что еще когда-нибудь с ним встречусь в кино. Люди с большим опытом, как правило, очень интеллигентные, помогают тебе, спрашивают, могут ли посоветовать. В этом смысле Денис был моим самым любимым партнером. Он всегда извинялся перед тем, как что-то сказать: «Прости-прости, я не хочу тебе сейчас говорить, но вот здесь будет лучше вот так». Он очень честный, открыт к диалогу, а комедия – его жанр», – поделилась актриса подробностями работы с главным героем.

Также она рассказала, что в работе над одним из эпизодов случился неприятный инцидент. Дело в том, что, не имея прав и водительского опыта, она должна была на спортивном автомобиле с низкой посадкой ехать по бездорожью.

«Я первый раз за рулем. Села и поехала. Вернулась с большой царапиной. Чтобы меня не расстраивать, мне никто не говорил об этом, потому что когда я подъехала, глаза у второго режиссера были примерно на лбу. Все понимали, что ситуация так себе. Но, простите, какие условия – меня вывезли в лес, посадили в спорткар и говорят: «Давай, газуй. Надо чтобы было классно». Ну я и газанула, что было дальше, не знаю, но продюсеры мне не звонили», – рассказала девушка.

Режиссером сериала стал Евгений Шелякин (сериал «Тетя Марта» (16+), фильм «Пятница» (18+) с Данилой Козловским). Лисовая акцентировала внимание, что с ним было приятно работать, так как он позволял вносить свою лепту в сценарий, импровизировать и с заботой относился к актерам массовых сцен, которых на съемочных площадках порой просто не замечают.

«Мы с режиссером обсуждали роль, как ее можно расширить, углубить, разнообразить. В каком-то смысле я тоже принимала участие в сценарии. Некоторые вещи мы предлагали сами, предлагали диалоги, разбирали сцены», – поделилась девушка.