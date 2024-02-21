«Не думаю, что кино умирает»: режиссер Мартин Скорсезе  о современном Голливуде

Я не думаю, что кино умирает, нет. Оно трансформируется. Кино никогда не должно было быть чем-то одним, хоть мы и привыкли к этому. Я вырос на кино с одной мыслью: если ты хотел посмотреть фильм, ты ходил в театр. Хороший театр или плохой театр, но это был театр. Это всегда был общий опыт. Но технологии изменились так быстро и изнурительно, что в каком-то смысле единственное, за что вы можете удержаться, — это индивидуальный голос.