В сети стартовал книжный сериал Алексея Сальникова

«Я её начал писать, но почему-то постоянно забрасывал. Тогда книга ещё не чувствовала себя зрелой. А тут предоставился шанс написать книжный сериал, и история начала трансформироваться, пока не приобрела свой финальный вид и не стала абсолютно самостоятельной и полностью моей», — говорит литератор.