Sony отказалась от продолжения «Мадам Паутины» из-за громкого провала фильма

Издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку, посвящённую недавней премьере фильма «Мадам Паутина». Картина стала четвёртым произведением во вселенной Человека-паука от Sony, в которую входят дилогия «Веном» с Томом Харди и «Морбиус» с Джаредом Лето.

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Журналисты пообщались с аналитиками и представителями киноиндустрии по поводу возможного продолжения картины, собравшей столь негативные отзывы от критиков и зрителей и стартовавшей всего с $ 26 млн в США. По мнению анонимного ветерана Голливуда, Sony уже отказалась от производства сиквелов ленты, на которую ранее возлагала большие надежды.

Мы не увидим новую «Мадам Паутину» ещё десять с лишним лет. Фильм провалился. Sony попыталась сделать кино, отличное от привычных фильмов о супергероях.