«Обречен на успех»: Битловед рассказал о проекте Мендеса о The Beatles

«После 1966 года у каждого была своя жизнь, когда они перестали гастролировать и собирались только в студии как творческий коллектив. При этом у каждого была своя личная жизнь, которая стоит того, чтобы о каждом из них создавать интересную картину. А вот после распада группы самая интересная жизнь была, как я полагаю, у Пола Маккартни. Интересная не с точки зрения скандалов, загулов, светской публичной жизни, он как раз был примерный семьянин, но он умел сочетать творческую жизнь с личной ярко, интересно публике…. Почему он до сих пор на плаву? Ряд из написанных им песен после распада «Битлз» мог конкурировать с песнями «битловского периода». Но помимо этого у него была интересная публичная жизнь: его жена играла в его группе, он возил своих детей на гастроли, они жили в деревне жизнью чудаков-миллионеров, одеваясь в джинсы и свитера, а не костюмы с блестками. При этом королева-мать передает ему публично привет. В этом есть элемент чудачества, с одной стороны, а с другой, оно интригует людей: оказывается, можно быть всемирной звездой, оставаясь в джинсах и майке», - полагает Чилап.