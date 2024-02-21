Сериал «На автомате»: дата выхода, сюжет, актерский состав

Провинциальный город, подростки, легкие деньги, преступление — на российские экраны вернулась бандитская романтика. В 2024 году состоится премьера криминальной комедии «На автомате» от режиссера Бориса Акопова. Сможет ли сериал настолько же громко «выстрелить», как нашумевшее в 2023 году кино «Слово пацана» Жоры Крыжовникова? Разбиралась «Лента.ру».

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Дата выхода

Ожидается, что сериал выйдет до конца 2024 года. Более точная дата неизвестна.

Сюжет сериала

Действие начинается в заброшенном гараже в городе Неясный. Двое молодых парней — братья Женя и Рома Кашины — находят дорогостоящий товар. По словам режиссера Акопова, Рома «инфантильный, мечтательный, мнящий себя поэтом», а Женя — «материалист, школьник-айтишник, переживающий пубертатный период».

Юноши давно искали способ заработать, поэтому начинают придумывать варианты криминальной схемы. Однако вместо легких денег наживают себе массу неприятностей, перейдя дорогу опасным людям. Драки, стрельба, погони — эстетикой бандитского кино о подростках, о которой так много было сказано на пике популярности всколыхнувшего общественность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», проникся и молодой режиссер Акопов.

По словам главного редактора портала Zoom.film Александра Голубчикова, спрос на кино с «взаимодействием времен», вызывающим у зрителей ностальгию по прошлому, начался давно. Только в 2023 году вышли схожие по тематике сериалы:

У нас прошла волна фильмов про 1990-е, и мы уже вроде как эту историю для себя закрыли. И аудитория, которая смотрела эти фильмы, уже закрыла эти потребности. Сериал «Прелесть» — это в каком-то смысле разгребание проблем 1990-х сегодняшними живущими, история «Лада Голд», которая тоже смешивает 1990-е и настоящее время, — диалог уже не отцов и детей, а отцов и дедов. О том же, в принципе, свежий сериал «Золотое дно» Александр Голубчиков главный редактор портала Zoom.film

Команда «На автомате»

Производство

Сериал стал совместным проектом медиакомпании «Марс Медиа» и продюсерского центра «Плюс Студия». Авторы киноленты определили жанр этого проекта как криминально-судебную молодежную экшен-трагикомедию.

Главные роли

В главных ролях — Денис Косиков (эпизодическая роль в сериале «Политех») и Слава Копейкин, исполнитель роли участника казанской группировки Турбо в «Слове пацана».

Интересно, что Копейкин и Косиков познакомились на пробах: юношам дали, как рассказал Косиков, важную сцену, где Рома уговаривает Женю заработать. Сначала звезде «Слова пацана» предлагали другую роль, однако Акопов утвердил его именно на роль Ромы. Копейкин признался, что его персонаж инфантилен, но обладает «бешеным внутренним потенциалом».

«На автомате» — сериал о принятии себя и своего окружения, а также о том, что за преступлением всегда следует наказание. Помимо основной истории, сценария, в проекте меня привлек братский дух единства Слава Копейкин актер

Пользователи сети предполагают, что приглашение в проект Копейкина продиктовано желанием максимально продвинуть «На автомате». Но кинокритик Голубчиков отмечает, что Копейкин играет лишь одного из персонажей и «не все крутится вокруг него».

Другие роли Славы Копейкина:

«Трудные подростки» (2019); «Стрим» (2022); «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

Режиссер

Режиссер киноленты Борис Акопов окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (мастерская игрового фильма А. А. Эшпая и В. А. Фенченко) в 2016 году. Дебютировал в 2019 году с криминальной драмой о лихих 90-х «Бык», за которую получил призы фестиваля «Кинотавр» и международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Позже, в 2022 году, он снял фильм «Кэт» об эскортнице. Она, родив ребенка, встает перед выбором приоритетов в соло-родительстве и бизнесе, который приносил хороший доход. Акопов поделился, что сценарий «На автомате» показался ему хорошим материалом для пародии на жанр криминальной драмы, однако назвал его самым сложным для режиссера.

Была шутка, что Акопов снимает фильмы с названиями из трех букв («Бык», «Кэт»), и все ждали, что у него будет трилогия, но он снял сериал. Боря — один из самых перспективных наших режиссеров Александр Голубчиков главный редактор портала Zoom.film

По мнению Голубчикова, настолько же перспективным, как Акопова, можно назвать режиссера Евгения Сангаджиева.

Другие актеры и команда

Также в фильме снялись Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк и другие. Комментируя участие малоизвестных актеров в съемках «На автомате», Голубчиков пояснил, что сегодня в кинопроизводстве важен финансовый аспект — «молодым много платить не надо», а зритель при этом хочет видеть на экранах новые лица.

Авторы сценария «На автомате» — Наталья Ляпина и Юрий Воробьев. Последний был одним из создателей короткометражного фильма Stalin Unlimited (2020). Продюсирует кинокартину основатель компании «Централ Партнершип» Рубен Дишдишян. Оператор сериала — Андрей Лунинский.

Где снимали

Первый раз о проекте заговорили в 2020 году на премии «Кинотавр», но к съемкам приступили только осенью 2023 года.

Снимали кино в Астраханской области. По окончании съемочного процесса режиссер на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написал, что за три месяца работы были «смех, слезы, боль и радость».

«Несколько жизней, спрессованных в одну, словно паюсная икра в 50-граммовой баночке!» — метафорически высказался он о съемках.

Где смотреть

«На автомате» выйдет на стриминговом сервисе «Кинопоиск». Рейтинг ожидания — 99 процентов.

«Жанр криминальной комедии — один из любимых у зрителей, — рассказывает руководитель "Плюс Студии" Михаил Китаев. — Мы видим это по неизменно высокому интересу и к работам британского режиссера Гая Ричи, и к таким фильмам, как "Добро пожаловать в семью". Поэтому мы заинтересовались сценарием "На автомате" и предложенной режиссерской концепцией Бориса Акопова».