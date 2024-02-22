Премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоится в Wink.ru 7 марта

«В проекте есть острый социальный контекст — о проблеме женского алкоголизма практически никто не говорил с российскими зрителями. Всегда сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию? Мы расскажем историю про героиню, у которой есть талант, есть амбиции, она очень любит сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы хотели “прожить” эту историю изнутри и показать, как человек себя чувствует в таких обстоятельствах. Мы покажем героиню, у которой есть все шансы избавиться от зависимости, но для которой это становится намного сложнее, чем стать суперуспешной в своей области. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантливого, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем. В роли ее матери, которая не справилась с зависимостью, — блестящая Евдокия Германова», — отметили шоураннер проекта Анастасия Корецкая и автор идеи, креативный продюсер Анна Колчина.