«Зрители испытают напряжение и страх во время просмотра»: О чем новый хоррор «Клаустрофобы: инсомниа»?

7 марта на экраны выходит новый хоррор «Клаустрофобы: инсомниа». Фильм про семеро незнакомцев, которые записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.

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О фильме

Семь человек приезжают в отдаленное медицинское учреждение, чтобы принять участие в клинических испытаниях препарата. Все они молоды, небогаты и соглашаются на эксперимент ради денежного вознаграждения. Предполагается, что испытание будет проходить в обычном режиме, но в первую ночь они испытывают странный побочный эффект — никто не может заснуть. Они бодрствуют целыми днями, даже не чувствуя усталости. Но на четвертую ночь эффект начинает проходить. Когда первые участники группы засыпают, они встречают ужасную смерть от сильного кровотечения из глаз и ушей. Остальным теперь предстоит осознать ужасающий побочный эффект препарата: если они заснут, то погибнут. Поскольку учреждение закрыто на 24 часа и вся связь отключена, у них нет другого выбора, кроме как бодрствовать до прибытия помощи. Но время идет, один за другим они поддаются сну, и их шансы на выживание оказываются призрачными. Когда паранойя берет верх и участники группы начинают нападать друг на друга, молодая девушка Клэр вызывается сплотить их, чтобы найти способ сбежать и, главное… не заснуть.

Задумка фильма родилась из общей любви к жанровым картинам сценариста Дараха МакГарригла и режиссера Иэна Ханта-Даффи. «Как режиссер я глубоко увлечен созданием оригинального и напряженного жанрового кино, — заявляет Хант-Даффи. —Я считаю, что завязка нашей истории — если ты заснешь, ты умрешь — запоминается и захватывает. Она рассматривает что-то нормальное и невинное, но делает это смертоносным. Не иметь возможности заснуть — идеальная повседневная угроза, вызывающая панику и ужас, когда кто-то закрывает глаза».

Роль лидера группы исполнила Милли Брэйди, английская актриса и модель. В 2017 году Брэйди присоединилась к основному актерскому составу сериала «Последнее королевство», а до этого принимала участие в фильмах «Меч короля Артура» с Чарли Ханнэмом и «За мечтой» с Эль Фаннинг. В новом фильме компанию ей составила Поллианна Макинтош, шотландская актриса и режиссёр, известная по участию в сериале «Ходячие мертвецы».

«У нас фантастический актерский ансамбль во главе с Милли Брэйди и иконой ужасов Поллианной Макинтош, — комментирует режиссер. — Я уверен, что зрители испытают напряжение и страх во время просмотра».

Режиссером фильма стал отмеченный наградами ирландец Иэн Хант-Даффи. Их совместный со сценаристом Дарахом МакГарриглом короткометражный фильм Gridlock вошел в лонг-лист «Оскара», а также получил 60 наград на более чем 150 кинофестивалях по всему миру, в том числе за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Саванне, лучший международный короткометражный фильм на DC Shorts и премию молодого режиссера в Каннах. В 2018 году Йен принял участие в престижном конкурсе талантов Берлинале в Германии, а в 2019 году получил премию Discovery Award на Международном кинофестивале в Дублине.

Сценарист МакГарригл добавляет: «Идея фильма возникла из моего желания написать сценарий напряженного ансамблевого хоррора, вдохновленного такими фильмами как «Нечто», «Плата за страх» и «Южное гостеприимство», где молодые люди оказались заперты вместе, столкнувшись с непримиримой внешней угрозой, но также имея дело со своей собственной паранойей и недоверием друг к другу. Я всегда до ужаса любил, когда угроза исходит от обыденности, если можно взять что-то обычное и сделать это смертельным, это страшнее любого монстра или убийцы».

Основные съемки начались в марте 2022 года в Ирландии и включали в себя 23 дня. Это был яркий совместный опыт для актеров и съемочной группы, составивший суммарно около 6 недель, включая постановку экшн-сцен и трюков.