В каком порядке смотреть «Звездные войны»? Хронология всех фильмов и сериалов франшизы

Франшиза «Звездных войн» состоит из девяти основных фильмов и большого количества спин-оффов — полнометражных, сериальных и даже мультипликационных. К началу 2024 года эта вселенная включает в себя более 20 проектов — тем, кто только погружается в фантастический мир, может быть сложно уследить за всеми тонкостями сюжета. «Лента.ру» делится списком проектов франшизы и рассказывает, как разобраться в хронологии «Звездных войн».

© Lenta.ru

Обратите внимание: в описании проектов могут присутствовать спойлеры!

Франшиза «Звездных войн»

Первый фильм вселенной «Звездных войн» — «Эпизод IV: Новая надежда» — вышел на экраны в 1977 году и практически сразу же стал культовым. Продолжение «Новой надежды», «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» вышло через три года, а в 1983-м основная трилогия завершилась картиной «Эпизод VI: Возвращение джедая».

Сюжет трилогии Джорджа Лукаса рассказывал о противостоянии смелых повстанцев и жестокой Галактической империи. Трилогия приквелов, раскрывающая историю о становлении легендарного антигероя Дарта Вейдера, увидела свет через 20 лет после выхода оригинальной серии фильмов — режиссеру Джорджу Лукасу пришлось ждать, пока цифровые технологии разовьются и он сможет в полной мере реализовать свою задумку.

В 2015 году, уже после того как права на вселенную Лукаса компания Disney, зрители увидели финальную (на 2024 год) трилогию франшизы — она рассказала о том, что происходило в Галактике после событий «Возвращения джедая».

Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться — помимо девяти основных фильмов, появляются спин-оффы, сериалы и мультфильмы, дополняющие мифологию франшизы

Некоторые проекты рассказывают о событиях, которые происходили задолго до рождения Люка Скайуокера — главного героя эпизодов IV-VI, другие концентрируются на том, что происходило между основными эпизодами, а часть развивает отдельные сюжетные ветки, дополняющие канон вселенной «Звездных войн» и не пересекающиеся с основными событиями франшизы.

Как смотреть «Звездные войны», если интересны только основные фильмы

Самый простой способ познакомиться со вселенной «Звездных войн» — посмотреть девять эпизодов основного сюжета в хронологическом порядке. Это позволит понять, интересна ли вам франшиза в целом, и не запутаться при этом.

В каком порядке смотреть основные фильмы франшизы:

трилогия приквелов: «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»; «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»; «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»;

основная трилогия: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»; «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»; «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;

трилогия сиквелов: «Звездные войны: Пробуждение силы» «Звездные войны: Последние джедаи»

Если захочется продолжить погружение в мир, созданный Джорджем Лукасом, можно перейти к расширенной вселенной.

Как смотреть «Звездные войны», если интересны все проекты франшизы

1. «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (фильм)

Год выхода: 1999 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 16 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 Рейтинг IMDb: 6,5

Первый фильм из серии приквелов. В центре сюжета — рыцарь-джедай Квай-Гон Джинн (Лиам Нисон) и его юный ученик-падаван Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор). Герои попадают на тихую планету Татуин, где встречают необычного мальчика, в котором скрыта Сила. Этот мальчик — юный Энакин Скайуокер (Джейк Ллойд), которому суждено изменить мир.

2. «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (фильм)

Год выхода: 2002 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 Рейтинг IMDb: 6,6

События разворачиваются спустя десять лет после «Скрытой угрозы». Подросший Энакин (Хейден Кристенсен) обучается искусству джедаев у Оби-Вана. Юный падаван стремится проявить себя — такой шанс выпадает, когда ему и его наставнику поручают защитить королеву Падме Амидалу (Натали Портман).

Между молодыми людьми вспыхивает страсть, а Энакин начинает постепенно уходить со светлой стороны Силы. В этой части также раскрывается история возникновения клонов — солдат Галактической Республики, позже ставших штурмовиками Империи.

3. «Звездные войны. Войны клонов» (мультсериал)

Год выхода: с 2008 по 2020 Режиссеры: Дэйв Филони, Брайан О'Коннелл, Стюарт Ли Длительность: 7 сезонов (133 серии по 25 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 Рейтинг IMDb: 8,4

Мультсериал рассказывает о событиях, развернувшихся между вторым и третьим эпизодами саги. Энакин Скайуокер, ставший настоящим джедаем, получает в ученицы Асоку Тано. Сериал подробно повествует о становлении персонажей, развитии характеров Энакина и Оби-Вана, а также вновь возвращает на экран антагонистов прошлых частей — графа Дуку, генерала Гривуса и ситха Дарта Мола.

4. «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (фильм)

Год выхода: 2005 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 20 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 7,6

Эпизод III — это финал трилогии приквелов, который рассказывает о сражении между джедаями и дроидами под предводительством графа Дуку (Кристофер Ли).

В третьем фильме завершается любовная линия Энакина и Падме. Кроме того, становится известно, как юный Скайуокер окончательно перешел на темную сторону Силы, а власть в Галактике захватила тоталитарная Империя.

5. «Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал)

Год выхода: 2021 Режиссеры: Брэд Рау, Стюарт Ли Длительность: 2 сезона (32 серии по 29 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 Рейтинг IMDb: 7,8

Мультсериал рассказывает о партии бракованных клонов — они обладают уникальным сознанием и мышлением, а потому отказываются участвовать в уничтожении джедаев, которое происходило в «Мести ситхов».

Пять взрослых клонов забирают с собой девочку-клона по имени Омега и пытаются спастись от гнева Империи. В 2024 году выйдет третий сезон мультсериала.

6. «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (фильм)

Год выхода: 2018 Режиссер: Рон Ховард Длительность: 2 часа 15 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 Рейтинг IMDb: 6,9

События фильма разворачиваются через шесть лет после образования Галактической империи. В центре сюжета — авантюрист Хан Соло. Роль, которую долгое время исполнял Харрисон Форд (в 2018 году ему было 76 лет), в спин-оффе получил 29-летний Олден Эренрайк («Дивный новый мир»).

Картина рассказывает о сольных приключениях находчивого контрабандиста — в фильме показана жизнь Хана Соло, который еще не встретился с Люком Скайуокером и Леей Органа. Герой пытается привыкнуть к жизни в Империи, противостоит преступному синдикату и, конечно же, знакомится с вуки по имени Чубакка.

7. «Оби-Ван Кеноби» (сериал)

Год выхода: 2022 Режиссер: Дебора Чоу Длительность: 1 сезон (6 серий по 35–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 Рейтинг IMDb: 7,1

Сериал рассказывает о жизни Оби-Вана Кеноби (Юэн Макгрегор) после становления Галактической империи — бывший джедай теперь называет себя Бен, скрывается от имперских инквизиторов на Татуине и наблюдает за взрослением Люка Скайуокера.

Однако герою все же приходится покинуть планету и отправиться в опасную миссию — Оби-Ван должен отыскать похищенную принцессу Лею (в этом сериале Лею играет Вивьен Лира Блэр).

8. «Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал)

Год выхода: 2014–2018 Режиссеры: Дэйв Филони, Стюарт Ли, Боско ЭнДжи Длительность: 4 сезона (75 серий + 1 спецэпизод по 22 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 Рейтинг IMDb: 8,1

Действие мультсериала начинается за пять лет до событий «Новой надежды» — в центре сюжета находится команда корабля «Призрак». Его экипаж сражается с Империей и стремится восстановить демократию и порядок в Галактике.

За четыре сезона в мультсериале появилось большое количество камео — например, зрители увидели императора Палпатина, Асоку Тано, Оби-Вана Кеноби и даже мастера Йоду.

9. «Андор» (сериал)

Год выхода: 2022 Режиссеры: Тоби Хэйнс, Бенджамин Карон Длительность: 1 сезон (12 серий по 45–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,4

Сериал-приквел фильма «Изгой-один». Он рассказывает о том, как вор Кассиан Андор (Диего Луна) стал одним из лидеров революционного движения, а также о формировании Альянса повстанцев.

«Андор» — один из самых успешных проектов франшизы за последние годы. Сериал тепло приняли критики и зрители, а журнал Empire даже назвал его лучшим сериалом 2022 года.

10. «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (фильм)

Год выхода: 2016 Режиссер: Гарет Эдвардс Длительность: 2 часа 8 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм рассказывает о борьбе повстанцев во главе с Кассианом Андором против Галактической империи. Цель мятежников — выкрасть чертежи «Звезды смерти», главной боевой базы Империи, и передать их в нужные руки (как станет известно в «Новой надежде», это руки принцессы Леи Органы).

11. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (фильм)

Год выхода: 1977 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 1 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,6

Начало всей франшизы «Звездных войн». Фильм завоевал семь «Оскаров», в нем впервые появились ставшие культовыми персонажи.

Пока Альянс повстанцев сражается с Галактической империей, на пустынной планете Татуин живет молодой Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), который мечтает стать пилотом. После приобретения дроидов C-3PO и R2-D2 жизнь Люка изменится — ему придется найти загадочного отшельника Бена Кеноби и узнать о себе много нового.

12. «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (фильм)

Год выхода: 1980 Режиссер: Ирвин Кершнер Длительность: 2 часа 4 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,7

Второй фильм оригинальной трилогии продолжает историю сражений между повстанцами и Империей. «Звезда смерти» разрушена, но до конца противостояния еще далеко. Люк отправляется на планету Дагоба, чтобы встретиться с Йодой и овладеть Силой.

В пятом эпизоде «Звездных войн» Люк узнает правду о своем происхождении, а Хан Соло (Харрисон Форд) попадает в плен к преступнику Джаббе Хатту.

13. «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (фильм)

Год выхода: 1983 Режиссер: Ричард Маркуанд Длительность: 2 часа 11 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 Рейтинг IMDb: 8,3

Эпизод VI — финал оригинальной трилогии и завершение противостояния Империи и Альянса повстанцев. Его события начинаются через год после завершения событий фильма «Империя наносит ответный удар». За это время Люк овладевает Силой и становится джедаем, а Империя почти завершает строительство новой «Звезды смерти».

Герою и его друзьям предстоит сразиться с императором Палпатином и Дартом Вейдером, чтобы спасти Галактику от разрушения.

14. «Мандалорец» (сериал)

Год выхода: 2019 Режиссеры: Рик Фамуйива, Дэйв Филони Длительность: 3 сезона (24 серии по 30–50 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,7

События сериала начинаются через пять лет после падения Галактической империи. Новая Республика еще не успела окончательно сформироваться, а имперские сторонники еще не потеряли силы.

Охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) с планеты Мандалор выполняет криминальные заказы. В ходе одного из них суровый мандалорец встречает малыша Грогу (тот самый «бейби-Йода» из мемов), который владеет Силой. Герой решает защитить Грогу и отправляется в опасное путешествие по Галактике.

15. «Книга Бобы Фетта» (сериал)

Год выхода: 2021 Режиссеры: Роберт Родригес, Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (7 серий по 45 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Рейтинг IMDb: 7,3

Сериал об одном из ключевых второстепенных персонажей оригинальной трилогии — охотнике за головами по имени Боба Фетт (Темуэра Моррисон).

Фетт возвращается на Татуин после того, как провел долгое время в пустыне. Он захватывает территорию, которая когда-то принадлежала Джаббе Хатту и начинает завоевывать авторитет в местном криминальном мире.

16. «Асока» (сериал)

Год выхода: 2023 Режиссер: Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (8 серий по 30–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 Рейтинг IMDb: 7,6

Восьмисерийный мини-сериал рассказывает историю бывшего падавана Энакина Скайуокера, Асоки Тано — эта героиня впервые появилась в мультсериале «Война клонов». Взрослая Асока в исполнении Розарио Доусон уже знакома зрителям — ее дебют на экране состоялся в сериале «Мандалорец».

«Асока» рассказывает о сольных приключениях девушки. Ее цель — поймать адмирала Трауна (Ларс Миккельсен) и отыскать без вести пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).

17. «Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал)

Год выхода: 2018–2020 Режиссеры: Стюарт Ли, Боско ЭнДжи, Брэд Рау Длительность: 2 сезона (40 серий по 22 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3 Рейтинг IMDb: 5,3

Мультсериал рассказывает о том, что происходит в Галактике за полгода до начала трилогии сиквелов. Новая Республика теряет власть, а преемником Империи становится Первый орден. Лея Органа решает создать Сопротивление — оно должно противостоять надвигающейся тирании.

В ряды Сопротивления вступает пилот Казуда Зионо — сын влиятельного политика, который становится шпионом и выполняет важную миссию.

18. «Звездные войны: Пробуждение силы» (фильм)

Год выхода: 2015 Режиссер: Джей Джей Абрамс Длительность: 2 часа 18 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Рейтинг IMDb: 7,8

Первый фильм новой трилогии, который вновь рассказывает о противостоянии Света и Тьмы. Вместо Империи теперь — Первый орден во главе с могущественным Сноуком, а вместо Альянса повстанцев — Сопротивление по главе с Леей Органой (Кэрри Фишер).

В центре сюжета новые герои — наделенная силой Рей (Дейзи Ридли), пилот По Дэмерон (Оскар Айзек) и бывший штурмовик Финн (Джон Бойега). Противостоит героям Кайло Рен (Адам Драйвер), сын Леи и Хана Соло. Кстати, герои оригинальной трилогии тоже играют важную роль в сюжете.

19. «Звездные войны: Последние джедаи» (фильм)

Год выхода: 2017 Режиссер: Райан Джонсон Длительность: 2 часа 32 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7 Рейтинг IMDb: 6,9

Рей мечтает обучиться искусству джедаев, но уставший и разочарованный Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) не хочет обучать девушку, владеющую Силой.

В это же время Кайло Рен становится главой Первого ордена — сражение с повстанцами продолжается, а генерал Лея Органа решает эвакуировать базу Сопротивления.

20. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фильм)

Год выхода: 2019 Режиссер: Джей Джей Абрамс Длительность: 2 часа 21 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1 Рейтинг IMDb: 6,4

Финальная часть новой трилогии завершает все сюжетные ветки — Кайло Рен узнает правду о Первом ордене, Рей — о своем происхождении. Герои новой и оригинальной трилогии объединяются, чтобы дать отпор Тьме и навсегда принести мир в Галактику.

Исполнительница роли Леи Органы Кэрри Фишер ушла из жизни в 2016 году — в девятом эпизоде саги использованы кадры со съемок предыдущих частей.

Проекты вне хронологии «Звездных войн»

Среди проектов франшизы существуют и те, события которых разворачиваются в разные эпохи. Их сложно поместить на общий таймлайн — смотреть эти сериалы можно как после просмотра всех остальных шоу, так и между ними.

«Звездные войны: Силы судьбы» (мультсериал)

Год выхода: 2017 Режиссеры: Брэд Рау, Рок Баллестерос, Алан Лау Длительность: 2 сезона (32 серии по 3 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4 Рейтинг IMDb: 5,4

Анимационная антология, события которой происходят в разные временные эпохи. В центре сюжета каждой отдельной серии — новая героиня из вселенной «Звездных войн». На экране зрители увидят Асоку Тано, принцессу Лею, Рей и других героинь франшизы — они защищают светлую сторону Силы и Галактику от опасностей.

«Звездные войны: Сказания о джедаях» (мультсериал)

Год выхода: 2022 Режиссер: Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (6 серий по 15 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 Рейтинг IMDb: 8,2

Шестисерийный мультсериал о становлении двух персонажей — ученицы Энакина Скайуокера Асоки Тано и ситха графа Дуку. Сериал охватывает большой временной отрезок: в нем показывают и молодого Дуку, который еще не перешел на темную сторону Силы (до событий «Скрытой угрозы»), и совсем юную Асоку (до «Войн клонов»).

Это история взросления, в ходе которой Асока становится джедаем, а Дуку постепенно разочаровывается в прежних идеалах.

«Звездные войны: Приключения юных джедаев» (мультсериал)

Год выхода: 2023 Режиссер: Эллиот М. Бур Длительность: 1 сезон (19 серий по 24 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: — Рейтинг IMDb: 5,9

Мультсериал для самых маленьких поклонников франшизы. События разворачиваются задолго до событий «Скрытой угрозы», в эпоху Расцвета Республики. Группа юнлингов (будущих падаванов, которые впоследствии станут джедаями) изучает азы Силы под руководством магистра Йоды. Юные герои попадают в различные приключения и узнают больше о своих способностях.