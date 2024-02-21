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В каком порядке смотреть «Звездные войны»? Хронология всех фильмов и сериалов франшизы

Франшиза «Звездных войн» состоит из девяти основных фильмов и большого количества спин-оффов — полнометражных, сериальных и даже мультипликационных. К началу 2024 года эта вселенная включает в себя более 20 проектов — тем, кто только погружается в фантастический мир, может быть сложно уследить за всеми тонкостями сюжета. «Лента.ру» делится списком проектов франшизы и рассказывает, как разобраться в хронологии «Звездных войн».

В каком порядке смотреть «Звездные войны»? Хронология всех фильмов и сериалов франшизы
© Lenta.ru

Обратите внимание: в описании проектов могут присутствовать спойлеры!

Франшиза «Звездных войн»

Первый фильм вселенной «Звездных войн» — «Эпизод IV: Новая надежда» — вышел на экраны в 1977 году и практически сразу же стал культовым. Продолжение «Новой надежды», «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» вышло через три года, а в 1983-м основная трилогия завершилась картиной «Эпизод VI: Возвращение джедая».

Сюжет трилогии Джорджа Лукаса рассказывал о противостоянии смелых повстанцев и жестокой Галактической империи. Трилогия приквелов, раскрывающая историю о становлении легендарного антигероя Дарта Вейдера, увидела свет через 20 лет после выхода оригинальной серии фильмов — режиссеру Джорджу Лукасу пришлось ждать, пока цифровые технологии разовьются и он сможет в полной мере реализовать свою задумку.

В 2015 году, уже после того как права на вселенную Лукаса компания Disney, зрители увидели финальную (на 2024 год) трилогию франшизы — она рассказала о том, что происходило в Галактике после событий «Возвращения джедая».

Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться — помимо девяти основных фильмов, появляются спин-оффы, сериалы и мультфильмы, дополняющие мифологию франшизы

Некоторые проекты рассказывают о событиях, которые происходили задолго до рождения Люка Скайуокера — главного героя эпизодов IV-VI, другие концентрируются на том, что происходило между основными эпизодами, а часть развивает отдельные сюжетные ветки, дополняющие канон вселенной «Звездных войн» и не пересекающиеся с основными событиями франшизы.

Как смотреть «Звездные войны», если интересны только основные фильмы

Самый простой способ познакомиться со вселенной «Звездных войн» — посмотреть девять эпизодов основного сюжета в хронологическом порядке. Это позволит понять, интересна ли вам франшиза в целом, и не запутаться при этом.

В каком порядке смотреть основные фильмы франшизы:

  • трилогия приквелов: «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»; «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»; «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»;
  • основная трилогия: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»; «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»; «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;
  • трилогия сиквелов: «Звездные войны: Пробуждение силы»; «Звездные войны: Последние джедаи»; «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Если захочется продолжить погружение в мир, созданный Джорджем Лукасом, можно перейти к расширенной вселенной.

Как смотреть «Звездные войны», если интересны все проекты франшизы

1. «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (фильм)

Год выхода: 1999 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 16 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 Рейтинг IMDb: 6,5

Первый фильм из серии приквелов. В центре сюжета — рыцарь-джедай Квай-Гон Джинн (Лиам Нисон) и его юный ученик-падаван Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор). Герои попадают на тихую планету Татуин, где встречают необычного мальчика, в котором скрыта Сила. Этот мальчик — юный Энакин Скайуокер (Джейк Ллойд), которому суждено изменить мир.

2. «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (фильм)

Год выхода: 2002 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 Рейтинг IMDb: 6,6

События разворачиваются спустя десять лет после «Скрытой угрозы». Подросший Энакин (Хейден Кристенсен) обучается искусству джедаев у Оби-Вана. Юный падаван стремится проявить себя — такой шанс выпадает, когда ему и его наставнику поручают защитить королеву Падме Амидалу (Натали Портман).

Между молодыми людьми вспыхивает страсть, а Энакин начинает постепенно уходить со светлой стороны Силы. В этой части также раскрывается история возникновения клонов — солдат Галактической Республики, позже ставших штурмовиками Империи.

3. «Звездные войны. Войны клонов» (мультсериал)

Год выхода: с 2008 по 2020 Режиссеры: Дэйв Филони, Брайан О'Коннелл, Стюарт Ли Длительность: 7 сезонов (133 серии по 25 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 Рейтинг IMDb: 8,4

Мультсериал рассказывает о событиях, развернувшихся между вторым и третьим эпизодами саги. Энакин Скайуокер, ставший настоящим джедаем, получает в ученицы Асоку Тано. Сериал подробно повествует о становлении персонажей, развитии характеров Энакина и Оби-Вана, а также вновь возвращает на экран антагонистов прошлых частей — графа Дуку, генерала Гривуса и ситха Дарта Мола.

4. «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (фильм)

Год выхода: 2005 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 20 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 7,6

Эпизод III — это финал трилогии приквелов, который рассказывает о сражении между джедаями и дроидами под предводительством графа Дуку (Кристофер Ли).

В третьем фильме завершается любовная линия Энакина и Падме. Кроме того, становится известно, как юный Скайуокер окончательно перешел на темную сторону Силы, а власть в Галактике захватила тоталитарная Империя.

5. «Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал)

Год выхода: 2021 Режиссеры: Брэд Рау, Стюарт Ли Длительность: 2 сезона (32 серии по 29 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 Рейтинг IMDb: 7,8

Мультсериал рассказывает о партии бракованных клонов — они обладают уникальным сознанием и мышлением, а потому отказываются участвовать в уничтожении джедаев, которое происходило в «Мести ситхов».

Пять взрослых клонов забирают с собой девочку-клона по имени Омега и пытаются спастись от гнева Империи. В 2024 году выйдет третий сезон мультсериала.

6. «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (фильм)

Год выхода: 2018 Режиссер: Рон Ховард Длительность: 2 часа 15 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 Рейтинг IMDb: 6,9

События фильма разворачиваются через шесть лет после образования Галактической империи. В центре сюжета — авантюрист Хан Соло. Роль, которую долгое время исполнял Харрисон Форд (в 2018 году ему было 76 лет), в спин-оффе получил 29-летний Олден Эренрайк («Дивный новый мир»).

Картина рассказывает о сольных приключениях находчивого контрабандиста — в фильме показана жизнь Хана Соло, который еще не встретился с Люком Скайуокером и Леей Органа. Герой пытается привыкнуть к жизни в Империи, противостоит преступному синдикату и, конечно же, знакомится с вуки по имени Чубакка.

7. «Оби-Ван Кеноби» (сериал)

Год выхода: 2022 Режиссер: Дебора Чоу Длительность: 1 сезон (6 серий по 35–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 Рейтинг IMDb: 7,1

Сериал рассказывает о жизни Оби-Вана Кеноби (Юэн Макгрегор) после становления Галактической империи — бывший джедай теперь называет себя Бен, скрывается от имперских инквизиторов на Татуине и наблюдает за взрослением Люка Скайуокера.

Однако герою все же приходится покинуть планету и отправиться в опасную миссию — Оби-Ван должен отыскать похищенную принцессу Лею (в этом сериале Лею играет Вивьен Лира Блэр).

8. «Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал)

Год выхода: 2014–2018 Режиссеры: Дэйв Филони, Стюарт Ли, Боско ЭнДжи Длительность: 4 сезона (75 серий + 1 спецэпизод по 22 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 Рейтинг IMDb: 8,1

Действие мультсериала начинается за пять лет до событий «Новой надежды» — в центре сюжета находится команда корабля «Призрак». Его экипаж сражается с Империей и стремится восстановить демократию и порядок в Галактике.

За четыре сезона в мультсериале появилось большое количество камео — например, зрители увидели императора Палпатина, Асоку Тано, Оби-Вана Кеноби и даже мастера Йоду.

9. «Андор» (сериал)

Год выхода: 2022 Режиссеры: Тоби Хэйнс, Бенджамин Карон Длительность: 1 сезон (12 серий по 45–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,4

Сериал-приквел фильма «Изгой-один». Он рассказывает о том, как вор Кассиан Андор (Диего Луна) стал одним из лидеров революционного движения, а также о формировании Альянса повстанцев.

«Андор» — один из самых успешных проектов франшизы за последние годы. Сериал тепло приняли критики и зрители, а журнал Empire даже назвал его лучшим сериалом 2022 года.

10. «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (фильм)

Год выхода: 2016 Режиссер: Гарет Эдвардс Длительность: 2 часа 8 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм рассказывает о борьбе повстанцев во главе с Кассианом Андором против Галактической империи. Цель мятежников — выкрасть чертежи «Звезды смерти», главной боевой базы Империи, и передать их в нужные руки (как станет известно в «Новой надежде», это руки принцессы Леи Органы).

11. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (фильм)

Год выхода: 1977 Режиссер: Джордж Лукас Длительность: 2 часа 1 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,6

Начало всей франшизы «Звездных войн». Фильм завоевал семь «Оскаров», в нем впервые появились ставшие культовыми персонажи.

Пока Альянс повстанцев сражается с Галактической империей, на пустынной планете Татуин живет молодой Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), который мечтает стать пилотом. После приобретения дроидов C-3PO и R2-D2 жизнь Люка изменится — ему придется найти загадочного отшельника Бена Кеноби и узнать о себе много нового.

12. «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (фильм)

Год выхода: 1980 Режиссер: Ирвин Кершнер Длительность: 2 часа 4 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,7

Второй фильм оригинальной трилогии продолжает историю сражений между повстанцами и Империей. «Звезда смерти» разрушена, но до конца противостояния еще далеко. Люк отправляется на планету Дагоба, чтобы встретиться с Йодой и овладеть Силой.

В пятом эпизоде «Звездных войн» Люк узнает правду о своем происхождении, а Хан Соло (Харрисон Форд) попадает в плен к преступнику Джаббе Хатту.

13. «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (фильм)

Год выхода: 1983 Режиссер: Ричард Маркуанд Длительность: 2 часа 11 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 Рейтинг IMDb: 8,3

Эпизод VI — финал оригинальной трилогии и завершение противостояния Империи и Альянса повстанцев. Его события начинаются через год после завершения событий фильма «Империя наносит ответный удар». За это время Люк овладевает Силой и становится джедаем, а Империя почти завершает строительство новой «Звезды смерти».

Герою и его друзьям предстоит сразиться с императором Палпатином и Дартом Вейдером, чтобы спасти Галактику от разрушения.

14. «Мандалорец» (сериал)

Год выхода: 2019 Режиссеры: Рик Фамуйива, Дэйв Филони Длительность: 3 сезона (24 серии по 30–50 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 8,7

События сериала начинаются через пять лет после падения Галактической империи. Новая Республика еще не успела окончательно сформироваться, а имперские сторонники еще не потеряли силы.

Охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) с планеты Мандалор выполняет криминальные заказы. В ходе одного из них суровый мандалорец встречает малыша Грогу (тот самый «бейби-Йода» из мемов), который владеет Силой. Герой решает защитить Грогу и отправляется в опасное путешествие по Галактике.

15. «Книга Бобы Фетта» (сериал)

Год выхода: 2021 Режиссеры: Роберт Родригес, Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (7 серий по 45 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Рейтинг IMDb: 7,3

Сериал об одном из ключевых второстепенных персонажей оригинальной трилогии — охотнике за головами по имени Боба Фетт (Темуэра Моррисон).

Фетт возвращается на Татуин после того, как провел долгое время в пустыне. Он захватывает территорию, которая когда-то принадлежала Джаббе Хатту и начинает завоевывать авторитет в местном криминальном мире.

16. «Асока» (сериал)

Год выхода: 2023 Режиссер: Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (8 серий по 30–55 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 Рейтинг IMDb: 7,6

Восьмисерийный мини-сериал рассказывает историю бывшего падавана Энакина Скайуокера, Асоки Тано — эта героиня впервые появилась в мультсериале «Война клонов». Взрослая Асока в исполнении Розарио Доусон уже знакома зрителям — ее дебют на экране состоялся в сериале «Мандалорец».

«Асока» рассказывает о сольных приключениях девушки. Ее цель — поймать адмирала Трауна (Ларс Миккельсен) и отыскать без вести пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).

17. «Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал)

Год выхода: 2018–2020 Режиссеры: Стюарт Ли, Боско ЭнДжи, Брэд Рау Длительность: 2 сезона (40 серий по 22 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3 Рейтинг IMDb: 5,3

Мультсериал рассказывает о том, что происходит в Галактике за полгода до начала трилогии сиквелов. Новая Республика теряет власть, а преемником Империи становится Первый орден. Лея Органа решает создать Сопротивление — оно должно противостоять надвигающейся тирании.

В ряды Сопротивления вступает пилот Казуда Зионо — сын влиятельного политика, который становится шпионом и выполняет важную миссию.

18. «Звездные войны: Пробуждение силы» (фильм)

Год выхода: 2015 Режиссер: Джей Джей Абрамс Длительность: 2 часа 18 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Рейтинг IMDb: 7,8

Первый фильм новой трилогии, который вновь рассказывает о противостоянии Света и Тьмы. Вместо Империи теперь — Первый орден во главе с могущественным Сноуком, а вместо Альянса повстанцев — Сопротивление по главе с Леей Органой (Кэрри Фишер).

В центре сюжета новые герои — наделенная силой Рей (Дейзи Ридли), пилот По Дэмерон (Оскар Айзек) и бывший штурмовик Финн (Джон Бойега). Противостоит героям Кайло Рен (Адам Драйвер), сын Леи и Хана Соло. Кстати, герои оригинальной трилогии тоже играют важную роль в сюжете.

19. «Звездные войны: Последние джедаи» (фильм)

Год выхода: 2017 Режиссер: Райан Джонсон Длительность: 2 часа 32 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7 Рейтинг IMDb: 6,9

Рей мечтает обучиться искусству джедаев, но уставший и разочарованный Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) не хочет обучать девушку, владеющую Силой.

В это же время Кайло Рен становится главой Первого ордена — сражение с повстанцами продолжается, а генерал Лея Органа решает эвакуировать базу Сопротивления.

20. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фильм)

Год выхода: 2019 Режиссер: Джей Джей Абрамс Длительность: 2 часа 21 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1 Рейтинг IMDb: 6,4

Финальная часть новой трилогии завершает все сюжетные ветки — Кайло Рен узнает правду о Первом ордене, Рей — о своем происхождении. Герои новой и оригинальной трилогии объединяются, чтобы дать отпор Тьме и навсегда принести мир в Галактику.

Исполнительница роли Леи Органы Кэрри Фишер ушла из жизни в 2016 году — в девятом эпизоде саги использованы кадры со съемок предыдущих частей.

Проекты вне хронологии «Звездных войн»

Среди проектов франшизы существуют и те, события которых разворачиваются в разные эпохи. Их сложно поместить на общий таймлайн — смотреть эти сериалы можно как после просмотра всех остальных шоу, так и между ними.

«Звездные войны: Силы судьбы» (мультсериал)

Год выхода: 2017 Режиссеры: Брэд Рау, Рок Баллестерос, Алан Лау Длительность: 2 сезона (32 серии по 3 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4 Рейтинг IMDb: 5,4

Анимационная антология, события которой происходят в разные временные эпохи. В центре сюжета каждой отдельной серии — новая героиня из вселенной «Звездных войн». На экране зрители увидят Асоку Тано, принцессу Лею, Рей и других героинь франшизы — они защищают светлую сторону Силы и Галактику от опасностей.

«Звездные войны: Сказания о джедаях» (мультсериал)

Год выхода: 2022 Режиссер: Дэйв Филони Длительность: 1 сезон (6 серий по 15 минут) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 Рейтинг IMDb: 8,2

Шестисерийный мультсериал о становлении двух персонажей — ученицы Энакина Скайуокера Асоки Тано и ситха графа Дуку. Сериал охватывает большой временной отрезок: в нем показывают и молодого Дуку, который еще не перешел на темную сторону Силы (до событий «Скрытой угрозы»), и совсем юную Асоку (до «Войн клонов»).

Это история взросления, в ходе которой Асока становится джедаем, а Дуку постепенно разочаровывается в прежних идеалах.

«Звездные войны: Приключения юных джедаев» (мультсериал)

Год выхода: 2023 Режиссер: Эллиот М. Бур Длительность: 1 сезон (19 серий по 24 минуты) Рейтинг «Кинопоиска»: — Рейтинг IMDb: 5,9

Мультсериал для самых маленьких поклонников франшизы. События разворачиваются задолго до событий «Скрытой угрозы», в эпоху Расцвета Республики. Группа юнлингов (будущих падаванов, которые впоследствии станут джедаями) изучает азы Силы под руководством магистра Йоды. Юные герои попадают в различные приключения и узнают больше о своих способностях.

Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться — выходят новые проекты, дополняющие канон франшизы. Так, в 2024 году зрители увидят сериал «Аколит», события которого развернутся за сто лет до «Скрытой угрозы», в эпоху Расцвета Республики. На 2024 год также запланированы съемки пока безымянного фильма Тайки Вайтити («Реальные упыри», «Тор 3»).

Фильмы и сериалы
Оскар
Призрак
Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Повстанцы
Звёздные войны: Пробуждение силы
Реальные упыри
Брайан О'коннелл
Ричард Маркуанд
Стюарт Ли
Тоби Хэйнс
Ирвин Кершнер
Боб Фетт
Темуэра Моррисон
Кристофер Ли
Розарио Доусон
Лиам Нисон
Роберт Родригес
Джон Бойега
Рик Фамуйива
Джей Абрамс
Кэрри Фишер
Педро Паскаль
Райан Джонсон
Ларс Миккельсен
Дейзи Ридли
Оскар Айзек
Харрисон Форд
Адам Драйвер
Джордж Лукас
Диего Луна
Гарет Эдвардс
Марк Хэмилл
Натали Портман
Walt Disney