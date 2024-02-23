59-летний Рассел Кроу сделал предложение своей возлюбленной
Рассел Кроу, выдающийся актер с новозеландскими корнями, находится на пороге нового главного события в своей личной жизни — бракосочетания с Бритни Терио. Их четырехлетние отношения взяли новый поворот во время романтического путешествия по Италии, где было замечено, что руку девушки украшает восхитительное обручальное кольцо, сообщает boda.
Близкие к паре источники рассказали, что связь между актером, прославившимся своей ролью в «Гладиаторе», и успешным риэлтором была неразделима с самого начала их знакомства. Рассел, который редко делится подробностями своей личной жизни, сделал значимый шаг, подарив Бритни кольцо, тем самым официально заявив о своем желании связать с ней свою жизнь.
Изменения в поведении Кроу после начала отношений с Терио заметили и его друзья, отмечая, что актер стал более открытым и мягким по отношению к окружающим. Что касается свадебных планов, пара не спешит с организацией церемонии, тщательно обдумывая все детали, в то время как Бритни с гордостью демонстрирует свое красивое обручальное кольцо.
Рассел уже имел опыт семейной жизни, вступив в брак с Даниэль Спенсер в 2003 году, отношения с которой начались в далеком 1990 году на съемочной площадке. Из этого брака у актера есть два сына, Чарльз и Теннисон, для которых он всегда ставил приоритетом отцовство и семейные ценности, считая рождение детей наивысшим достижением своей жизни. Встреча с Бритни открыла для Кроу новые горизонты счастья и вдохновения, подтверждая его стремление к гармонии и любви в личной жизни.