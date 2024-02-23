59-летний Рассел Кроу сделал предложение своей возлюбленной

Рассел Кроу, выдающийся актер с новозеландскими корнями, находится на пороге нового главного события в своей личной жизни — бракосочетания с Бритни Терио. Их четырехлетние отношения взяли новый поворот во время романтического путешествия по Италии, где было замечено, что руку девушки украшает восхитительное обручальное кольцо, сообщает boda.

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Близкие к паре источники рассказали, что связь между актером, прославившимся своей ролью в «Гладиаторе», и успешным риэлтором была неразделима с самого начала их знакомства. Рассел, который редко делится подробностями своей личной жизни, сделал значимый шаг, подарив Бритни кольцо, тем самым официально заявив о своем желании связать с ней свою жизнь.

Изменения в поведении Кроу после начала отношений с Терио заметили и его друзья, отмечая, что актер стал более открытым и мягким по отношению к окружающим. Что касается свадебных планов, пара не спешит с организацией церемонии, тщательно обдумывая все детали, в то время как Бритни с гордостью демонстрирует свое красивое обручальное кольцо.