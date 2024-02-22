Вышел первый трейлер боевика «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом

На канале RoadsideFlix вышел дебютный трейлер боевика «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом («Оно». «Джон Уик 4»). В ролике показали динамичные боевые сцены, погони и главных героев картины.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат Hammerstone Studios.

Лента расскажет о слабослышащем парне, чья семья была убита главой коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти родных главный герой сбегает в джунгли и обучается боевым искусствам у таинственного шамана, после чего попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии.

Также в фильме снялись Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Айзейя Мустафа, Яян Рухьян, Николас Кроветти, Камерон Кроветти и другие. Режиссёром картины выступил Мориц Мор.