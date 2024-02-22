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Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time

Редакция журнала Time представила список женщин года из разных профессий. Одну из номинаций возглавила режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг.

Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
© Чемпионат.com

В материале отмечается, что за прошедший год было не так много творческих достижений, которые сравнились бы по значимости с «Барби».

Эта лента, которая разрушила закоренелые гендерные стереотипы, смогла заработать в прокате больше $ 1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссёром, чьи первые три фильма были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Напомним, «Барби» стал самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Марго Робби.

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