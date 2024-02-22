Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time

Редакция журнала Time представила список женщин года из разных профессий. Одну из номинаций возглавила режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг.

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В материале отмечается, что за прошедший год было не так много творческих достижений, которые сравнились бы по значимости с «Барби».

Эта лента, которая разрушила закоренелые гендерные стереотипы, смогла заработать в прокате больше $ 1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссёром, чьи первые три фильма были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм»