Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
Редакция журнала Time представила список женщин года из разных профессий. Одну из номинаций возглавила режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг.
В материале отмечается, что за прошедший год было не так много творческих достижений, которые сравнились бы по значимости с «Барби».
Эта лента, которая разрушила закоренелые гендерные стереотипы, смогла заработать в прокате больше $ 1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссёром, чьи первые три фильма были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Напомним, «Барби» стал самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Марго Робби.
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