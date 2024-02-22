"Кино на службе Отечеству": фестиваль военного кино открылся на ВДНХ
Как известно, важнейшим из искусств является кино, ведь именно с его помощью можно за долю секунды донести до людей правду о самых тяжелых вещах, событиях и человеческих судьбах. Именно так размышляют организаторы Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству", открывшегося 20 февраля рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
За прошлый год фестиваль объехал 27 регионов и познакомил почти 150 тысяч человек с патриотическими фильмами, честно показывающими подвиг наших военных в зоне СВО. В этом году тема конкурсной программы - "Служение Отечеству". Из 65 заявок от режиссеров из России, Сербии, Ирана и Ливана отобрали 35 фильмов по семи номинациям: "Русский голос", "Герой нашего времени", "Якорь спасения", "Дух Родины", "Путь к Богу" и "Боевое крещение".
На торжественной церемонии открытия присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вручивший благодарственные письма Владимира Путина режиссерам-документалистам, которые, рискуя жизнью, открывают Донбасс.
"Всей команде проекта хочу сказать большое спасибо, потому что вы делаете очень большое и очень важное дело, - заявил Кириенко. - Потому что там, наши защитники и герои, рискуя своей жизнью, защищают нашу страну. Но есть война информационная, война за будущее нашей страны. Война за то, во что будут верить следующие поколения россиян. И это тоже линия фронта. Мы видим, как беззастенчиво врут. Мы видим, какие самые фантастические фейки выдумывают и, не стесняясь, рассказывают их, в том числе в больших международных СМИ. Это борьба за будущее, и нет оружия более мощного в этой борьбе, чем правда".
Благодарственными письмами наградили режиссера Максима Фадеева из Донецкой Народной Республики, который привез на фестиваль картину "У края бездны", автора фильма "Не стреляйте в оператора" Валерия Тимощенко и режиссера Владимира Аграновича. Удостоились наград и женщины-режиссеры Наталья Батраева и коренная дончанка Александра Лазарева.