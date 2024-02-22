«Кино на службе Отечеству». Фестиваль военного кино открылся на ВДНХ

"Всей команде проекта хочу сказать большое спасибо, потому что вы делаете очень большое и очень важное дело, - заявил Кириенко. - Потому что там, наши защитники и герои, рискуя своей жизнью, защищают нашу страну. Но есть война информационная, война за будущее нашей страны. Война за то, во что будут верить следующие поколения россиян. И это тоже линия фронта. Мы видим, как беззастенчиво врут. Мы видим, какие самые фантастические фейки выдумывают и, не стесняясь, рассказывают их, в том числе в больших международных СМИ. Это борьба за будущее, и нет оружия более мощного в этой борьбе, чем правда".