Вышли локализованные постеры героев фильма «Бордерлендс»

Прокатчик Global Film объявил , что фильм Borderlands получит официальный прокат в России. Картина выйдет в стране 8 августа, на день раньше, чем в остальном мире.

Фильм Borderlands расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.