«Один из лучших блокбастеров XXI века»: критики оценили «Дюну 2» выше первой части

21 февраля критики опубликовали полноценные обзоры «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса по мотивам романа Фрэнка Герберта. Журналисты поделились своим мнением об одном из главных фильмов 2024 года.

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Критики в целом похвалили куда более интригующий сюжет, режиссуру, выдающуюся актёрскую игру и невероятные спецэффекты. Однако некоторым журналистам не понравилась незавершённость сюжетных линий во втором фильме, а также его большая продолжительность в 2 часа 40 минут.

На агрегаторе Metacritic продолжение блокбастера получило 80 баллов из 100 — это на шесть пунктов выше, чем получила оригинальная картина 2021 года. На Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 96% обозревателей — у первой части рейтинг составлял 83%.

Некоторые отзывы критиков о «Дюне 2»

«Дюна 2» — бесспорное чудо с технической точки зрения, которое стирает в пыль своего оскароносного предшественника.

«Дюна 2» — это именно тот фильм, который нам обещали в первой части, редкое продолжение, которое не только превосходит своего предшественника, но и улучшает его в ретроспективе… На данный момент это один из лучших блокбастеров XXI века.

«Дюна 2» — это впечатляющее, визуально ошеломляющее научно-фантастическое зрелище и разрушительное столкновение мифа и судьбы в галактическом масштабе.

Несмотря на завершение сюжета первого романа, «Дюна 2» намеренно оставляет множество свисающих сюжетных нитей, из-за которых наверняка разочарует многих зрителей.