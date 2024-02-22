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Хронология фильмов о Гарри Поттере: в каком порядке смотреть части экранизации саги Джоан Роулинг

Фильмы про волшебника Гарри Поттера — такая же легенда, как «Звездные войны» или первые фильмы Marvel. Какие-то из них поклонники вселенной, созданной писательницей Джоан Роулинг, любят чуть больше, какие-то — чуть меньше, однако, если вас привлекают истории о волшебстве, дружбе и любви, стоит посмотреть всю сагу полностью хотя бы раз. «Лента.ру» рассказывает, в каком порядке смотреть экранизацию и как быть с трилогией о фантастических тварях.

Хронология фильмов о Гарри Поттере: в каком порядке смотреть части экранизации саги Джоан Роулинг
© Lenta.ru

Главное о поттериане

Серия фильмов о Гарри Поттере основана на одноименных романах британской писательницы Джоан Роулинг и рассказывает о приключениях юного волшебника Гарри и его вражде с темным магом Волан-де-Мортом. Действие разворачивается в Англии 1990-х годов.

Главные роли во всех фильмах исполнили актеры Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (лучший друг Гарри, Рон Уизли) и Эмма Уотсон (их однокурсница Гермиона Грейнджер) — их кандидатуры лично одобрила писательница. Продюсером всех частей выступил британец Дэвид Хейман (он же работал над «Гравитацией» мексиканца Альфонсо Куарона и «Однажды в Голливуде» американца Квентина Тарантино), а вот режиссерами разных частей выступили четыре человека: Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

Экранизация «Гарри Поттера» заняла 10 лет — фильмы выходили с 2001 по 2011 год

В общей сложности вся франшиза принесла кинокомпании Warner Bros. более 7 миллиардов долларов в мировом прокате.

Фильмы о Гарри Поттере по хронологии и сюжету

Поттериана состоит из восьми фильмов. Каждому из них соответствует своя книга, поэтому лучше всего смотреть кино в том порядке, в котором выходили романы. Седьмой и заключительный роман, «Гарри Поттер и Дары смерти», продюсеры разделили на два фильма.

Фильм первый. «Гарри Поттер и философский камень»

Год выхода: 2001

Продолжительность: 152 минуты

Режиссер: Крис Коламбус

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10

Рейтинг IMDb: 7,6 из 10

Гарри рано лишился родителей и почти ничего о них не знает, кроме того, что они умерли, когда ему исполнился год. После этого его взяли на воспитание родственники, но жизнь в их семье нельзя назвать приятной — дядюшка с тетушкой Дурсли не отличаются умом, да еще и постоянно придираются к мальчику.

Все меняется в 11-й день рождения Гарри, когда тот получает загадочное письмо

Из послания он узнает, что обладает волшебными способностями, а его родители погибли от рук темного мага Волан-де-Морта. У Гарри есть возможность поступить в школу волшебства Хогвартс, и он решает ею воспользоваться. Там он знакомится с однокурсниками и вместе с новыми друзьями почти сразу вовлекается в процесс поиска философского камня — волшебного артефакта, который нужен для изготовления эликсира, дарующего бессмертие.

Фильм второй. «Гарри Поттер и Тайная комната»

Год выхода: 2002

Продолжительность: 161 минута

Режиссер: Крис Коламбус

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10

Рейтинг IMDb: 7,4 из 10

Гарри переходит на второй год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Лето он по-прежнему проводит у ненавистных Дурслей (теперь он знает, что они называются маглами), и ждет не дождется, когда сможет вновь увидеться со своими друзьями Роном и Гермионой. Однако внезапно его посещает эльф Добби, который предупреждает мальчика, что в школе ему больше появляться не стоит — там готовится страшный заговор. Гарри ослушивается и возвращается в Хогвартс, где обнаруживает Тайную комнату и ее опасного обитателя.

Фильм третий. «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Год выхода: 2004

Продолжительность: 142 минуты

Режиссер: Альфонсо Куарон

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10

Рейтинг IMDb: 7,9 из 10

Из волшебной тюрьмы Азкабан сбегает опасный преступник Сириус Блэк. Самую большую угрозу он представляет для Гарри Поттера, но и у самого мальчика есть причины найти и отомстить Блэку. Гарри многие предупреждают и советуют не ввязываться в эту историю, однако 13-летний волшебник решает иначе.

Фильм четвертый. «Гарри Поттер и Кубок огня»

Год выхода: 2005

Продолжительность: 157 минут

Режиссер: Майк Ньюэлл

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,7 из 10

В Хогвартсе готовятся к Турниру трех волшебников — международному соревнованию, в котором участвуют ученики трех волшебных школ. Участников выбирают с помощью магического Кубка огня, который внезапно указывает на Гарри Поттера. Теперь мальчику предстоит сразиться с сильнейшими волшебниками, которые старше и опытнее его. Ситуация осложняется возвращением Волан-де-Морта, с которым, как казалось, Гарри удалось разделаться.

Фильм пятый. «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Год выхода: 2007

Продолжительность: 138 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,5 из 10

Спустя год проблема становится очевидной — Волан-де-Морт вернулся. Гарри убеждает всех, что видел его и сражался с ним, однако никто, кроме мага Дамблдора и его друзей, ему не верит. Волшебный мир ополчается против Гарри Поттера, в прессе начинается травля, а министерство магии начинает активно вмешиваться в дела Хогвартса. В то же время Волан-де-Морт собирает вокруг себя помощников и освобождает из Азкабана своих сторонников — Пожирателей смерти.

Фильм шестой. «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Год выхода: 2009

Продолжительность: 153 минуты

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,6 из 10

Волан-де-Морт набирает силу, и его влияние ощущают уже не только волшебники, но даже маглы. В Хогвартсе неспокойно — учеников атакуют враги извне, а сами они пытаются справиться с подростковыми переживаниями: влюбленностью, ревностью, завистью. Дамблдор готовит Гарри к финальному сражению с помощью старого учебника, где оставил важные заметки некий Принц-полукровка.

Фильм седьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I»

Год выхода: 2010

Продолжительность: 146 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10

Рейтинг IMDb: 7,7 из 10

Власть в министерстве магии захватили последователи Волан-де-Морта, а Хогвартсом управляют Пожиратели смерти во главе с профессором Северусом Снейпом. Гарри, Рон и Гермиона пытаются найти крестражи, в которых содержится бессмертие темного мага.

Фильм восьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II»

Год выхода: 2011

Продолжительность: 130 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10

Рейтинг IMDb: 8,1 из 10

Почти все крестражи уничтожены, но впереди еще одна сложная битва. Волан-де-Морт не собирается сдаваться и нападает на Хогвартс. Это заключительный фильм, в котором решается судьба школы, а также раскрывается главная интрига саги (если вы знаете, при чем здесь актер Алан Рикман и ответ на вопрос «После стольких лет?» — «Всегда», вы понимаете, о чем речь, но обойдемся без спойлеров).

Трилогия «Фантастические твари и где они обитают»

В 2016 году на экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают» — приквел серии фильмов о Гарри Поттере, в котором рассказывается о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Режиссером выступил Дэвид Йейтс, снявший последние части Гарри Поттера, а сценаристом — Джоан Роулинг.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке 1920-х годов, куда приезжает специалист по магическим существам Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). Он привозит с собой чемодан с сотней диких созданий (тех самых фантастических тварей), который случайно оказывается в руках у магла Якоба Ковальски (Дэн Фоглер). Разумеется, справиться с волшебными чудищами Ковальски не может, и они вырываются в город.

Фильм получил преимущественно положительные отзывы от зрителей и кинокритиков (некоторым он понравился даже больше, чем фильмы о Гарри Поттере).

$ 814 млн собрал в мировом прокате первый фильм о фантастических тварях

После этого в прокат вышли еще два фильма, продолжающие историю Саламандера:

В одном из них рассказывается о темном маге Грин-де-Вальде, с которым борется молодой Альбус Дамблдор, в другом — о более масштабном противостоянии между миром маглов и волшебников.

Уже со второго фильма ажиотаж зрителей поутих, поскольку вместо того, чтобы развивать новую историю, создатели кинолент решили вернуться к привычным образам из «Гарри Поттера». Третья часть, «Тайны Дамблдора», и вовсе провалилась в прокате, несмотря на участие в съемках актеров Мадса Миккельсена и Джуда Лоу.

В 2022 году студия Warner Bros. сообщила, что приостанавливает работу над следующими частями «Фантастических тварей» (изначально планировалось пять фильмов).

Какие еще есть фильмы о вселенной Гарри Поттера

1 января 2022 года на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в честь юбилея выхода первой картины «Гарри Поттер и философский камень».

Также с 2016 года ходят слухи об экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», написанной сценаристами Джеком Торном и Джоном Тиффани и самой Джоан Роулинг. Сразу же после выхода пьесы компания Warner Bros. Entertainment подала заявку на покупку прав, а в ноябре 2021 года режиссер Крис Коламбус сказал, что хотел бы экранизировать пьесу. Тем не менее новостей о начале съемок пока не поступало, поэтому, вероятно, это останется на уровне разговоров и фанатских вымыслов, по крайне мере, пока.

Фильмы и сериалы
Гарри Поттер и орден Феникса
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Гравитация
Фантастические твари и где они обитают
Мадса Миккельсен
Дэвид Хейман
Дэн Фоглер
Дэвид Йейтс
Майк Ньюэлл
Алан Рикман
Руперт Гринт
Эдди Редмэйн
Альфонсо Куарон
Джек Торн
Эмма Уотсон
Джуд Лоу
Квентин Тарантино
Дэниел Рэдклифф
Гарри Поттер
Джоан Роулинг
Фильмы Тарантино