Хронология фильмов о Гарри Поттере: в каком порядке смотреть части экранизации саги Джоан Роулинг
Фильмы про волшебника Гарри Поттера — такая же легенда, как «Звездные войны» или первые фильмы Marvel. Какие-то из них поклонники вселенной, созданной писательницей Джоан Роулинг, любят чуть больше, какие-то — чуть меньше, однако, если вас привлекают истории о волшебстве, дружбе и любви, стоит посмотреть всю сагу полностью хотя бы раз. «Лента.ру» рассказывает, в каком порядке смотреть экранизацию и как быть с трилогией о фантастических тварях.
Главное о поттериане
Серия фильмов о Гарри Поттере основана на одноименных романах британской писательницы Джоан Роулинг и рассказывает о приключениях юного волшебника Гарри и его вражде с темным магом Волан-де-Мортом. Действие разворачивается в Англии 1990-х годов.
Главные роли во всех фильмах исполнили актеры Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (лучший друг Гарри, Рон Уизли) и Эмма Уотсон (их однокурсница Гермиона Грейнджер) — их кандидатуры лично одобрила писательница. Продюсером всех частей выступил британец Дэвид Хейман (он же работал над «Гравитацией» мексиканца Альфонсо Куарона и «Однажды в Голливуде» американца Квентина Тарантино), а вот режиссерами разных частей выступили четыре человека: Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.
Экранизация «Гарри Поттера» заняла 10 лет — фильмы выходили с 2001 по 2011 год
В общей сложности вся франшиза принесла кинокомпании Warner Bros. более 7 миллиардов долларов в мировом прокате.
Фильмы о Гарри Поттере по хронологии и сюжету
Поттериана состоит из восьми фильмов. Каждому из них соответствует своя книга, поэтому лучше всего смотреть кино в том порядке, в котором выходили романы. Седьмой и заключительный роман, «Гарри Поттер и Дары смерти», продюсеры разделили на два фильма.
Фильм первый. «Гарри Поттер и философский камень»
Год выхода: 2001
Продолжительность: 152 минуты
Режиссер: Крис Коламбус
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10
Рейтинг IMDb: 7,6 из 10
Гарри рано лишился родителей и почти ничего о них не знает, кроме того, что они умерли, когда ему исполнился год. После этого его взяли на воспитание родственники, но жизнь в их семье нельзя назвать приятной — дядюшка с тетушкой Дурсли не отличаются умом, да еще и постоянно придираются к мальчику.
Все меняется в 11-й день рождения Гарри, когда тот получает загадочное письмо
Из послания он узнает, что обладает волшебными способностями, а его родители погибли от рук темного мага Волан-де-Морта. У Гарри есть возможность поступить в школу волшебства Хогвартс, и он решает ею воспользоваться. Там он знакомится с однокурсниками и вместе с новыми друзьями почти сразу вовлекается в процесс поиска философского камня — волшебного артефакта, который нужен для изготовления эликсира, дарующего бессмертие.
Фильм второй. «Гарри Поттер и Тайная комната»
Год выхода: 2002
Продолжительность: 161 минута
Режиссер: Крис Коламбус
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10
Рейтинг IMDb: 7,4 из 10
Гарри переходит на второй год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Лето он по-прежнему проводит у ненавистных Дурслей (теперь он знает, что они называются маглами), и ждет не дождется, когда сможет вновь увидеться со своими друзьями Роном и Гермионой. Однако внезапно его посещает эльф Добби, который предупреждает мальчика, что в школе ему больше появляться не стоит — там готовится страшный заговор. Гарри ослушивается и возвращается в Хогвартс, где обнаруживает Тайную комнату и ее опасного обитателя.
Фильм третий. «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Год выхода: 2004
Продолжительность: 142 минуты
Режиссер: Альфонсо Куарон
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10
Рейтинг IMDb: 7,9 из 10
Из волшебной тюрьмы Азкабан сбегает опасный преступник Сириус Блэк. Самую большую угрозу он представляет для Гарри Поттера, но и у самого мальчика есть причины найти и отомстить Блэку. Гарри многие предупреждают и советуют не ввязываться в эту историю, однако 13-летний волшебник решает иначе.
Фильм четвертый. «Гарри Поттер и Кубок огня»
Год выхода: 2005
Продолжительность: 157 минут
Режиссер: Майк Ньюэлл
Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10
Рейтинг IMDb: 7,7 из 10
В Хогвартсе готовятся к Турниру трех волшебников — международному соревнованию, в котором участвуют ученики трех волшебных школ. Участников выбирают с помощью магического Кубка огня, который внезапно указывает на Гарри Поттера. Теперь мальчику предстоит сразиться с сильнейшими волшебниками, которые старше и опытнее его. Ситуация осложняется возвращением Волан-де-Морта, с которым, как казалось, Гарри удалось разделаться.
Фильм пятый. «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Год выхода: 2007
Продолжительность: 138 минут
Режиссер: Дэвид Йейтс
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10
Рейтинг IMDb: 7,5 из 10
Спустя год проблема становится очевидной — Волан-де-Морт вернулся. Гарри убеждает всех, что видел его и сражался с ним, однако никто, кроме мага Дамблдора и его друзей, ему не верит. Волшебный мир ополчается против Гарри Поттера, в прессе начинается травля, а министерство магии начинает активно вмешиваться в дела Хогвартса. В то же время Волан-де-Морт собирает вокруг себя помощников и освобождает из Азкабана своих сторонников — Пожирателей смерти.
Фильм шестой. «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Год выхода: 2009
Продолжительность: 153 минуты
Режиссер: Дэвид Йейтс
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10
Рейтинг IMDb: 7,6 из 10
Волан-де-Морт набирает силу, и его влияние ощущают уже не только волшебники, но даже маглы. В Хогвартсе неспокойно — учеников атакуют враги извне, а сами они пытаются справиться с подростковыми переживаниями: влюбленностью, ревностью, завистью. Дамблдор готовит Гарри к финальному сражению с помощью старого учебника, где оставил важные заметки некий Принц-полукровка.
Фильм седьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I»
Год выхода: 2010
Продолжительность: 146 минут
Режиссер: Дэвид Йейтс
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10
Рейтинг IMDb: 7,7 из 10
Власть в министерстве магии захватили последователи Волан-де-Морта, а Хогвартсом управляют Пожиратели смерти во главе с профессором Северусом Снейпом. Гарри, Рон и Гермиона пытаются найти крестражи, в которых содержится бессмертие темного мага.
Фильм восьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II»
Год выхода: 2011
Продолжительность: 130 минут
Режиссер: Дэвид Йейтс
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10
Рейтинг IMDb: 8,1 из 10
Почти все крестражи уничтожены, но впереди еще одна сложная битва. Волан-де-Морт не собирается сдаваться и нападает на Хогвартс. Это заключительный фильм, в котором решается судьба школы, а также раскрывается главная интрига саги (если вы знаете, при чем здесь актер Алан Рикман и ответ на вопрос «После стольких лет?» — «Всегда», вы понимаете, о чем речь, но обойдемся без спойлеров).
В 2016 году на экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают» — приквел серии фильмов о Гарри Поттере, в котором рассказывается о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Режиссером выступил Дэвид Йейтс, снявший последние части Гарри Поттера, а сценаристом — Джоан Роулинг.
Действие фильма происходит в Нью-Йорке 1920-х годов, куда приезжает специалист по магическим существам Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). Он привозит с собой чемодан с сотней диких созданий (тех самых фантастических тварей), который случайно оказывается в руках у магла Якоба Ковальски (Дэн Фоглер). Разумеется, справиться с волшебными чудищами Ковальски не может, и они вырываются в город.
Фильм получил преимущественно положительные отзывы от зрителей и кинокритиков (некоторым он понравился даже больше, чем фильмы о Гарри Поттере).
$ 814 млн собрал в мировом прокате первый фильм о фантастических тварях
После этого в прокат вышли еще два фильма, продолжающие историю Саламандера:
- «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018);
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022).
В одном из них рассказывается о темном маге Грин-де-Вальде, с которым борется молодой Альбус Дамблдор, в другом — о более масштабном противостоянии между миром маглов и волшебников.
Уже со второго фильма ажиотаж зрителей поутих, поскольку вместо того, чтобы развивать новую историю, создатели кинолент решили вернуться к привычным образам из «Гарри Поттера». Третья часть, «Тайны Дамблдора», и вовсе провалилась в прокате, несмотря на участие в съемках актеров Мадса Миккельсена и Джуда Лоу.
В 2022 году студия Warner Bros. сообщила, что приостанавливает работу над следующими частями «Фантастических тварей» (изначально планировалось пять фильмов).
Какие еще есть фильмы о вселенной Гарри Поттера
1 января 2022 года на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в честь юбилея выхода первой картины «Гарри Поттер и философский камень».
Также с 2016 года ходят слухи об экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», написанной сценаристами Джеком Торном и Джоном Тиффани и самой Джоан Роулинг. Сразу же после выхода пьесы компания Warner Bros. Entertainment подала заявку на покупку прав, а в ноябре 2021 года режиссер Крис Коламбус сказал, что хотел бы экранизировать пьесу. Тем не менее новостей о начале съемок пока не поступало, поэтому, вероятно, это останется на уровне разговоров и фанатских вымыслов, по крайне мере, пока.