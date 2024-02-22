Хронология фильмов о Гарри Поттере: в каком порядке смотреть части экранизации саги Джоан Роулинг

Фильмы про волшебника Гарри Поттера — такая же легенда, как «Звездные войны» или первые фильмы Marvel. Какие-то из них поклонники вселенной, созданной писательницей Джоан Роулинг, любят чуть больше, какие-то — чуть меньше, однако, если вас привлекают истории о волшебстве, дружбе и любви, стоит посмотреть всю сагу полностью хотя бы раз. «Лента.ру» рассказывает, в каком порядке смотреть экранизацию и как быть с трилогией о фантастических тварях.

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Главное о поттериане

Серия фильмов о Гарри Поттере основана на одноименных романах британской писательницы Джоан Роулинг и рассказывает о приключениях юного волшебника Гарри и его вражде с темным магом Волан-де-Мортом. Действие разворачивается в Англии 1990-х годов.

Экранизация «Гарри Поттера» заняла 10 лет — фильмы выходили с 2001 по 2011 год

В общей сложности вся франшиза принесла кинокомпании Warner Bros. более 7 миллиардов долларов в мировом прокате.

Фильмы о Гарри Поттере по хронологии и сюжету

Поттериана состоит из восьми фильмов. Каждому из них соответствует своя книга, поэтому лучше всего смотреть кино в том порядке, в котором выходили романы. Седьмой и заключительный роман, «Гарри Поттер и Дары смерти», продюсеры разделили на два фильма.

Год выхода: 2001

Продолжительность: 152 минуты

Режиссер: Крис Коламбус

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10

Рейтинг IMDb: 7,6 из 10

Гарри рано лишился родителей и почти ничего о них не знает, кроме того, что они умерли, когда ему исполнился год. После этого его взяли на воспитание родственники, но жизнь в их семье нельзя назвать приятной — дядюшка с тетушкой Дурсли не отличаются умом, да еще и постоянно придираются к мальчику.

Все меняется в 11-й день рождения Гарри, когда тот получает загадочное письмо

Из послания он узнает, что обладает волшебными способностями, а его родители погибли от рук темного мага Волан-де-Морта. У Гарри есть возможность поступить в школу волшебства Хогвартс, и он решает ею воспользоваться. Там он знакомится с однокурсниками и вместе с новыми друзьями почти сразу вовлекается в процесс поиска философского камня — волшебного артефакта, который нужен для изготовления эликсира, дарующего бессмертие.

Год выхода: 2002

Продолжительность: 161 минута

Режиссер: Крис Коламбус

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10

Рейтинг IMDb: 7,4 из 10

Гарри переходит на второй год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Лето он по-прежнему проводит у ненавистных Дурслей (теперь он знает, что они называются маглами), и ждет не дождется, когда сможет вновь увидеться со своими друзьями Роном и Гермионой. Однако внезапно его посещает эльф Добби, который предупреждает мальчика, что в школе ему больше появляться не стоит — там готовится страшный заговор. Гарри ослушивается и возвращается в Хогвартс, где обнаруживает Тайную комнату и ее опасного обитателя.

Год выхода: 2004

Продолжительность: 142 минуты

Режиссер: Альфонсо Куарон

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10

Рейтинг IMDb: 7,9 из 10

Из волшебной тюрьмы Азкабан сбегает опасный преступник Сириус Блэк. Самую большую угрозу он представляет для Гарри Поттера, но и у самого мальчика есть причины найти и отомстить Блэку. Гарри многие предупреждают и советуют не ввязываться в эту историю, однако 13-летний волшебник решает иначе.

Год выхода: 2005

Продолжительность: 157 минут

Режиссер: Майк Ньюэлл

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,7 из 10

В Хогвартсе готовятся к Турниру трех волшебников — международному соревнованию, в котором участвуют ученики трех волшебных школ. Участников выбирают с помощью магического Кубка огня, который внезапно указывает на Гарри Поттера. Теперь мальчику предстоит сразиться с сильнейшими волшебниками, которые старше и опытнее его. Ситуация осложняется возвращением Волан-де-Морта, с которым, как казалось, Гарри удалось разделаться.

Год выхода: 2007

Продолжительность: 138 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,5 из 10

Спустя год проблема становится очевидной — Волан-де-Морт вернулся. Гарри убеждает всех, что видел его и сражался с ним, однако никто, кроме мага Дамблдора и его друзей, ему не верит. Волшебный мир ополчается против Гарри Поттера, в прессе начинается травля, а министерство магии начинает активно вмешиваться в дела Хогвартса. В то же время Волан-де-Морт собирает вокруг себя помощников и освобождает из Азкабана своих сторонников — Пожирателей смерти.

Год выхода: 2009

Продолжительность: 153 минуты

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10

Рейтинг IMDb: 7,6 из 10

Волан-де-Морт набирает силу, и его влияние ощущают уже не только волшебники, но даже маглы. В Хогвартсе неспокойно — учеников атакуют враги извне, а сами они пытаются справиться с подростковыми переживаниями: влюбленностью, ревностью, завистью. Дамблдор готовит Гарри к финальному сражению с помощью старого учебника, где оставил важные заметки некий Принц-полукровка.

Фильм седьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I»

Год выхода: 2010

Продолжительность: 146 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10

Рейтинг IMDb: 7,7 из 10

Власть в министерстве магии захватили последователи Волан-де-Морта, а Хогвартсом управляют Пожиратели смерти во главе с профессором Северусом Снейпом. Гарри, Рон и Гермиона пытаются найти крестражи, в которых содержится бессмертие темного мага.

Фильм восьмой. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II»

Год выхода: 2011

Продолжительность: 130 минут

Режиссер: Дэвид Йейтс

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10

Рейтинг IMDb: 8,1 из 10

Почти все крестражи уничтожены, но впереди еще одна сложная битва. Волан-де-Морт не собирается сдаваться и нападает на Хогвартс. Это заключительный фильм, в котором решается судьба школы, а также раскрывается главная интрига саги (если вы знаете, при чем здесь актер Алан Рикман и ответ на вопрос «После стольких лет?» — «Всегда», вы понимаете, о чем речь, но обойдемся без спойлеров).

В 2016 году на экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают» — приквел серии фильмов о Гарри Поттере, в котором рассказывается о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Режиссером выступил Дэвид Йейтс, снявший последние части Гарри Поттера, а сценаристом — Джоан Роулинг.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке 1920-х годов, куда приезжает специалист по магическим существам Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). Он привозит с собой чемодан с сотней диких созданий (тех самых фантастических тварей), который случайно оказывается в руках у магла Якоба Ковальски (Дэн Фоглер). Разумеется, справиться с волшебными чудищами Ковальски не может, и они вырываются в город.

Фильм получил преимущественно положительные отзывы от зрителей и кинокритиков (некоторым он понравился даже больше, чем фильмы о Гарри Поттере).

$ 814 млн собрал в мировом прокате первый фильм о фантастических тварях

После этого в прокат вышли еще два фильма, продолжающие историю Саламандера:

В одном из них рассказывается о темном маге Грин-де-Вальде, с которым борется молодой Альбус Дамблдор, в другом — о более масштабном противостоянии между миром маглов и волшебников.

Уже со второго фильма ажиотаж зрителей поутих, поскольку вместо того, чтобы развивать новую историю, создатели кинолент решили вернуться к привычным образам из «Гарри Поттера». Третья часть, «Тайны Дамблдора», и вовсе провалилась в прокате, несмотря на участие в съемках актеров Мадса Миккельсена и Джуда Лоу.

В 2022 году студия Warner Bros. сообщила, что приостанавливает работу над следующими частями «Фантастических тварей» (изначально планировалось пять фильмов).

Какие еще есть фильмы о вселенной Гарри Поттера

1 января 2022 года на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в честь юбилея выхода первой картины «Гарри Поттер и философский камень».