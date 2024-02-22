Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие». Дата выхода и все, что известно о спин-оффе

Несмотря на то что сериал «Ходячие мертвецы» закончился в 2022 году, вселенная шоу продолжает развиваться. В феврале 2024 года зрители увидят новую главу истории о зомби-апокалипсисе — сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие». Спин-офф расскажет о Рике Граймсе и его возлюбленной Мишонн, разлученные герои попытаются отыскать друг друга в мире, охваченном войной. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» и какие актеры вернуться к своим ролям в новом шоу.

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Основная информация

Оригинальное название: The Walking Dead: The Ones Who Live Шоураннер: Скотт М. Гимпл Жанр: ужасы, драма, фантастика Трансляция: телеканал AMC, стриминговый сервис AMC+ Где смотреть в России: Amediateka Длительность: 6 серий В главных ролях: Эндрю Линкольн и Данай Гурира.

Дата выхода

О том, что у сериала «Ходячие мертвецы» появится спин-офф, канал AMC сообщил летом 2022 года на Комик-Коне в Сан-Диего. Тогда же стало известно, что главными героями станут персонажи из оригинального сериала — возлюбленные Рик Граймс и Мишонн, которых вновь сыграют Эндрю Линкольн и Данай Гурира. Шоу назвали «продолжением их путешествия и любовной истории».

Изначально сериал должен был называться «Ходячие мертвецы: Рик и Мишонн», однако позже название изменили на «Ходячие мертвецы: Выжившие».

Шоураннером проекта стал Скотт Гимпл, который трудился над оригинальным сериалом в качестве исполнительного продюсера. Вместе с ним над сценарием работала и Данай Гурира, исполнительница роли Мишонн.

Съемки спин-оффа стартовали в феврале 2023 года — тогда же зрители увидели, как будет выглядеть один из главных героев, Рик Граймс. Завершился съемочный процесс 29 мая того же года.

Первые официальные кадры из сериала с комментариями актеров зрители увидели 20 ноября 2023 года. Тогда же стала известна дата релиза грядущего проекта.

Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» состоится 25 февраля 2024 года

Первый полноценный трейлер появился на YouTube-канале The Walking Dead 10 января 2024 года. Еще один трейлер истории Рика и Мишонн символично опубликовали 14 февраля, в День всех влюбленных.

Известно, что спин-офф «Ходячих мертвецов» будет состоять из шести эпизодов, хронометраж которых пока не уточняется. Первую серию покажут 25 февраля 2024 года, следующие будут выходить каждую неделю по воскресеньям. Завершится первый сезон 31 марта 2024 года. Создатели шоу не исключают возможности, что мини-сериал о Рике и Мишонн получит продолжение, однако пока нет информации о его разработке.

Сюжет

Рик Граймс (Эндрю Линкольн) уже долгое время находится в плену у Гражданской республики. В это время его возлюбленная Мишонн (Данай Гурира) отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти Граймса. «Я ищу его», — говорит Мишонн в открывающей сцене трейлера.

Героине предстоит столкнуться с полчищами «ходячих», вооруженными Войсками республики и другими опасностями. Рик и Мишонн попытаются отыскать друг друга, чтобы разобраться в своих отношениях и вернуться домой.

«Они враги? Возлюбленные? Жертвы? Победители? Друг без друга, живы ли они — или сами уже превратились в ходячих мертвецов?» — гласит официальный синопсис грядущего шоу.

По словам шоураннера Скотта Гимпла, Рик и Мишонн слишком долго были порознь.

Они уже прожили целые другие жизни и им нужно снова отыскать себя, не говоря уже друг о друге. Надеюсь, это будет умопомрачительно Скотт Гимпл шоураннер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

О чем был оригинальный сериал «Ходячие мертвецы»

Осторожно! В описании сюжета есть спойлеры к сериалу «Ходячие мертвецы».

Сериал «Ходячие мертвецы» основан на одноименном комиксе американского писателя и сценариста Роберта Киркмана. При этом создатели шоу намеренно изменили некоторые сюжетные линии — чтобы удивить фанатов оригинального произведения.

«Ходячие мертвецы» — сериал о группе людей, противостоящих зомби-апокалипсису. Помимо «ходячих», герои сталкиваются с каннибалами, культистами и другими группировками выживших

Долгое время главным героем сериала был Рик Граймс — бывший полицейский, который пытается защитить свою семью и друзей от опасных зомби. Весь сериал напоминает бесконечное роуд-муви — герои под предводительством Рика пытаются найти безопасное место, но все время вынуждены отправляться в путь. В каждом сезоне к группе выживших добавляются новые персонажи, а часть героев погибает от рук «ходячих» и не только.

Рик Граймс был одним из ключевых героев сериала с первого сезона, Мишонн впервые появилась только в третьем

«Ходячие мертвецы» завершились в 2022 году. Всего за это время зрители увидели 11 сезонов и 177 серий. В финале сериала объединившимся выжившим все же удается дать отпор «ходячим» — люди постепенно стали учиться жить и работать сообща.

Сериал заканчивается кадрами с Риком и Мишонн — Граймс старается сбежать от Войск Гражданской республики (именно они похитили героя в девятом сезоне шоу), но попытка заканчивается провалом. В это время Мишонн продолжает искать возлюбленного.

Кстати, «Ходячие мертвецы: Выжившие» — не единственный спин-офф во вселенной «Ходячих». Некоторые проекты вышли в эфир еще до финала оригинального шоу, а некоторые увидят свет уже после завершения основной истории.

Спин-оффы «Ходячих мертвецов»:

«Бойтесь ходячих мертвецов»;

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»;

«Истории ходячих мертвецов»;

«Ходячие мертвецы: Мертвый город»;

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Помимо оригинального комикса и телешоу, историю зомби-апокалипсиса развивают компьютерные игры и книги.

Актерский состав

Помимо Эндрю Линкольна и Данай Гуриры, в шоу появятся и другие герои из оригинального проекта, а также новые, еще не знакомые зрителям персонажи.