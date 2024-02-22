Фильм "Свет" выходит в прокат

"Таня в юности - очень интересный для меня персонаж. Обаятельная троечница, она очень любит свою подругу и с ревностью воспринимает новых друзей Марины, а также ее любовь. Она требовательна к миру и обуреваема максималистским желанием. Спустя несколько десятков лет мы видим в Татьяне Сергеевне уже другого персонажа. В ней еще остались отголоски той Тани, но она все-таки очень изменилась. В ее жизни все хорошо сложилось: ее любят муж и сын, работа приносит ей удовольствие. Но глубоко в ней есть какая-то другая история, которая случилась в юности и живет как бы параллельно", - добавил режиссер, слова которого приводятся в сообщении.