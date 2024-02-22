«Аватар: Легенда об Аанге». Каким получился ремейк одного из величайших сериалов всех времен?

На Netflix 22 февраля целиком выходит «Аватар: Легенда об Аанге», игровая адаптация культового мультсериала о мальчике с татуировкой стрелы на макушке, способном управлять стихиями. О том, как мультяшный оригинал завоевал сердца юных телезрителей, как их разбил своей полнометражной экранизацией М. Найт Шьямалан и что ждать от нового проекта, рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Почти 20 лет назад на детском телеканале Nickelodeon вышел первый эпизод «Аватара: Легенды об Аанге». Мультсериал моментально стал хитом — один только пилот побил рекорд по просмотрам среди детских шоу, а с годами популярность «Аватара», кажется, только усилилась. По крайней мере, без его упоминания не обходится ни один рейтинг «лучших мультсериалов в истории», а в 2021 году «Би-би-си» и вовсе включила его в список величайших шоу XXI века.

Дата выхода: 22 февраля Страна: США Продолжительность: 8 серий Режиссеры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани В ролях: Гордон Кормье, Элизабет Ю, Тэмлин Томита, Иэн Аусли, Киавентио

В чем же причина столь громкого успеха?

В первую очередь в том, что на 2005 год подобных эпосов американская индустрия мультсериалов еще не производила — в этом жанре детские каналы в первой половине нулевых могли похвастаться разве что бесконечными супергеройскими шоу вроде «Людей Икс» или «Бэтмена». «Аватар» же предлагал совершенно новую, не похожую ни на что историю, которая разворачивалась в столь же уникальной вселенной, вдохновленной азиатской культурой и аниме. Детской аудитории эти маркеры уже были знакомы как минимум по ультрапопулярному японскому экспорту «Сейлор Мун» и «Покемону».

Стилистику аниме тогда же начали использовать в мультсериалах для взрослых — к примеру, это сделал Аарон МакГрудер в культовом «Гетто»

Но создатели Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко пошли дальше и с головой окунулись уже в саму азиатскую культуру. В «Аватаре» смешалось все — история древнего Китая, буддизм, даоизм, синтоизм и даже йога. Все это было создано людьми, от всех вышеперечисленных вещей бесконечно далекими, но и аудитория у них была мало искушенная в восточной культуре.

К тому же перед создателями уже был пример безоговорочного шедевра, который черпал свое вдохновение у Востока — «Самурай Джек» одного из самых влиятельных мультипликаторов современности Геннди Тартаковски, ставший хитом на Cartoon Network в начале нулевых. Но «Аватар» в сравнении с «Самураем Джеком» приманивал куда более понятной и простой анимацией, перекочевавшей прямиком из аниме.

Да и в главных героях у него, что немаловажно, в отличие от стоического молчаливого воина, были обычные дети, пускай и с нечеловеческими способностями

«Аватар: Легенда об Аанге» разворачивается в вымышленном доиндустриальном мире, в котором среди обычных людей живут маги четырех стихий — воздуха, воды, земли и огня. Большинство племен причисляют себя к той или иной стихии, но особняком среди них стоит Народ огня, развязавший войну против остального человечества. За сотню лет кровопролитий ему удалось почти целиком истребить воздушные племена — с ними Хозяин огня Созин решил бороться в первую очередь из-за легенды о появившейся среди воздушных кочевников реинкарнации Аватара, способной покорить магию всех стихий и остановить захватчиков.

Аватар же все это столетие провел в анабиозе. Им оказался 12-летний маг воздуха Аанг, который, узнав о своем предназначении, сбежал из своего монастыря и попал в ледяную ловушку где-то в полярных водах. Его обнаруживают Катара и Сокка, сестра и брат из Южного племени воды. Вместе они отправляются в большое путешествие, чтобы помочь Аангу обучиться всем стихиям и дать отпор Народу огня.

Структурно шоу представляет собой классический приключенческий мультсериал, в котором персонажи каждый эпизод сталкиваются с новыми вызовами — то понадобится освободить племя землекопов из рабства, то спасти город от излишне рьяных партизан, а то и течение магмы из вулкана развернуть. Развитие юных героев в первом сезоне было под стать доброму и легкому детскому мультику — тут научиться искренности перед друзьями, там разобраться в своих романтических чувствах и тому подобное.

Вместе с тем на протяжении трех частей вокруг главных персонажей разворачивалась куда более мрачная и масштабная история затянувшейся войны

С каждым новым эпизодом ставки возрастали, контекст усложнялся, грань между черным и белым смазывалась. Можно сказать, что мультсериал взрослел вместе со своими зрителями — и потому за все три года не потерял, но многократно приумножил свою аудиторию. В 2005-м пилотную серию посмотрело свыше одного миллиона детей. Финал в 2008-м смотрели уже 5,5 миллиона. «Аватар» транслировался в более чем сотне странах мира, во многих он также занимал топовые строчки рейтингов.

На волне столь бешеной популярности к 2010 году Nickelodeon решил выпустить полнометражный игровой фильм с создателем «Шестого чувства» М. Найтом Шьямаланом в качестве и режиссера, и сценариста. Фэнтезийный блокбастер «Повелитель стихий» с бюджетом в 150 миллионов долларов окупился в прокате, но был нещадно разгромлен как критиками, так и фанатами сериала. В год выхода картина стала пятикратным лауреатом антипремии «Золотая малина», а от некоторых рецензентов и вовсе получила звание «худшего фильма в истории».

По проблемам «Повелителя стихий» и вправду можно писать пособие по тому, как не надо адаптировать произведение для большого экрана

«Аватар» в ленте Шьямалана получил классическую голливудскую обработку: например, часть сюжетных линий наспех пересказывались закадровым голосом, а важнейшие для эмоциональной связи персонажей диалоги были выброшены в угоду экшен-сценам (диалоги в «Повелителе стихий» в принципе оказались весьма ущербными).

Поклонников взбесило то, что некоторые имена в кино произносились иначе, нежели в мультфильме (при этом следует помянуть добрым словом русскоязычный дубляж, для которого пригласили озвучивавших сериал актеров — в нем такой проблемы не наблюдается), а критики возмутились тем, что в стилизованном под азиатскую (а также инуитскую) культуру фильме сплошь и рядом снимаются белые актеры.

При этом нельзя сказать, что фильм плох совсем уж во всем

Некоторые моменты из мультсериала Шьямалан на радость поклонникам воспроизводил покадрово с маниакальной точностью, а в роли антагониста принца Зуко там — прекрасный артист, на тот момент уже звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель.

Получится ли адаптировать «Аватара» в игровом сериале — вопрос спорный. Последние годы отношения Netflix с переделкой культовых мультсериалов складываются весьма неоднозначно — вышедшие в 2021-м «Невероятные приключения ДжоДжо» встретили крайне прохладно, а вот выпущенный годом позже «Ван-Пис» оказался международным хитом.

Продюсеры нового «Аватара» как минимум услышали самую громкую претензию к фильму Шьямалана, и на ведущие роли взяли актеров с азиатскими корнями. Да и скомканного повествования проект, вероятно, легко сумеет избежать уже за счет своей сериальной структуры. Однако у сериала Netflix судьба не задалась еще на стадии создания — выступавшие шоураннерами создатели оригинала Димартино и Кониецко покинули проект из-за творческих разногласий со студией. На смену им пришел Альберт Ким («Никита»), который пообещал сохранить аутентичность.

Уже по трейлеру можно предположить, что к первоисточнику сериальный «Аватар» явно относится бережно. Вопрос, однако, в том, заслуживает ли эта вселенная сохранения аутентичности в принципе. Покадровое воспроизведение некогда культового шоу с использованием качественных дорогостоящих эффектов может оказаться забавным аттракционом для его подросших фанатов, как это было с диснеевским «Королем Львом». Но чтобы захватить новую публику, за 20 лет со дня выхода «Легенды об Аанге» уже успевшей познакомиться с куда более аутентичными в отношении культуры Китая и Японии мультсериалами и сериалами, понадобится нечто большее, чем бережное отношение к оригиналу. Понадобится нечто новое.