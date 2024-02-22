Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет в новом фильме режиссера «Аннигиляции»

По данным издания Deadline, актёр Джозеф Куинн, известный по роли Эдди в «Очень странных делах», ведёт переговоры о том, чтобы сыграть в новом фильме Алекса Гарленда, сценариста «28 дней спустя» и режиссёра «Аннигиляции». Ещё Гарленд выступил постановщиком ленты «Падение империи».

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Новая лента Гарленда будет посвящена войне. Других сюжетных деталей нет, неизвестен и сеттинг. Вместе с Куинном в картине сыграет Чарльз Мелтон. За выпуск ленты будет отвечать кинокомпания A24. Продюсерами фильма выступят Эндрю Макдональд и Аллон Райх.