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Премьеру "Балерины" с Аной де Армас и Киану Ривзом перенесли на год

На год позже состоится премьера "Балерины" (Ballerina) с Аной де Армас и Киану Ривзом. Спин-офф "Джона Уика" выйдет 6 июня 2025 года, хотя ранее в планах кинокомпании был выпуск фильма на экраны 7 июня 2024 года. Теперь на эту дату назначена премьера ремейка "Ворона" с Биллом Скарсгардом, передает Deadline.

Премьеру «Балерины» с Аной де Армас и Киану Ривзом перенесли на год
© Российская Газета

Режиссер "Балерины"- Лен Уайзман ("Крепкий орешек 4.0", "Люцифер"), сценарий - Шэй Хаттен ("Джон Уик 4"). В ролях также - Норман Ридус, Гэбриел Бирн, Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено.

Сюжет незамысловато вертится вокруг мести артистки балета за жестокое убийство ее семьи.

Фильмы и сериалы
Балерины
Балерина
Крепкий орешек 4.0
Люцифер
Ворон
Джон Уик
Норман Ридус
Гэбриел Бирн
Билл Скарсгард
Анжелика Хьюстон
Ана де Армас
Киану Ривз