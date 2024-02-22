Премьеру "Балерины" с Аной де Армас и Киану Ривзом перенесли на год
На год позже состоится премьера "Балерины" (Ballerina) с Аной де Армас и Киану Ривзом. Спин-офф "Джона Уика" выйдет 6 июня 2025 года, хотя ранее в планах кинокомпании был выпуск фильма на экраны 7 июня 2024 года. Теперь на эту дату назначена премьера ремейка "Ворона" с Биллом Скарсгардом, передает Deadline.
Режиссер "Балерины"- Лен Уайзман ("Крепкий орешек 4.0", "Люцифер"), сценарий - Шэй Хаттен ("Джон Уик 4"). В ролях также - Норман Ридус, Гэбриел Бирн, Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено.
Сюжет незамысловато вертится вокруг мести артистки балета за жестокое убийство ее семьи.