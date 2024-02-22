Премьеру «Балерины» с Аной де Армас и Киану Ривзом перенесли на год

На год позже состоится премьера "Балерины" (Ballerina) с Аной де Армас и Киану Ривзом. Спин-офф "Джона Уика" выйдет 6 июня 2025 года, хотя ранее в планах кинокомпании был выпуск фильма на экраны 7 июня 2024 года. Теперь на эту дату назначена премьера ремейка "Ворона" с Биллом Скарсгардом, передает Deadline.