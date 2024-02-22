«Вечерняя Москва» и «Знание» запустили проект о советских разведчиках
В преддверии Дня защитника Отечества столичный медиахолдинг «Вечерняя Москва» запустил специальный проект «Немыслимое» о судьбах сотрудников отечественной Службы внешней разведки в партнерстве с Российским обществом «Знание».
Специальный раздел на сайте vm.ru включает 10 фильмов о жизни советских разведчиков. Каждый эпизод содержит уникальные архивные материалы и комментарии настоящих сотрудников Службы внешней разведки. Видео проекта будут также доступны подписчикам в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале «Вечерней Москвы».
Каждый эпизод посвящен биографии одного советского разведчика. Среди героев сериала — разведчик Алексей Ботян, послуживший одним из прототипов главного героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь», Зоя Воскресенская, ставшая после отставки детской писательницей, Рудольф Абель, Геворк и Гоар Вартанян и многие другие.
— Современные школьники и студенты предпочитают учиться чему-то новому через мультимедийный жанр. Мы в свою очередь стремимся к тому, чтобы просто и интересно рассказать нашим зрителям о сложных вещах. Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом «совершенно секретно», — говорит директор Департамента продюсирования и производства Российского общества «Знание» Олеся Голик.
Это не первый совместный проект «Вечерней Москвы» и общества «Знание». В июне 2023 года был запущен просветительский портал «Наша Россия» — коллекция уникальных фильмов, посвященных природному и ландшафтному многообразию России: ее территории, климатическим поясам, регионам и рекам. Все фильмы доступны в специальном разделе на сайте «Вечерней Москвы».