«Вечерняя Москва» и «Знание» запустили проект о советских разведчиках

— Современные школьники и студенты предпочитают учиться чему-то новому через мультимедийный жанр. Мы в свою очередь стремимся к тому, чтобы просто и интересно рассказать нашим зрителям о сложных вещах. Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом «совершенно секретно», — говорит директор Департамента продюсирования и производства Российского общества «Знание» Олеся Голик.