Триллер с Николасом Кейджем в роли маньяка официально покажут в России

За этим последовало официальное подтверждение: это кино будут прокатывать в России. Хотя злодей в лице Николаса Кейджа — главный козырь фильма, показывать этого персонажа в трейлере особо не спешат. Пока что убийца появился в кадре лишь дважды, и оба раза что-то закрывало его лицо. Возможно, у Николаса здесь будет необычный образ с какими-либо специфичными отметинами.