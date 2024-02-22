Триллер с Николасом Кейджем в роли маньяка официально покажут в России
Компания «Атмосфера кино» опубликовала русский трейлер мистического триллера «Собиратель душ» (Longlegs), в котором Николас Кейдж исполнил роль серийного убийцы-психопата.
За этим последовало официальное подтверждение: это кино будут прокатывать в России. Хотя злодей в лице Николаса Кейджа — главный козырь фильма, показывать этого персонажа в трейлере особо не спешат. Пока что убийца появился в кадре лишь дважды, и оба раза что-то закрывало его лицо. Возможно, у Николаса здесь будет необычный образ с какими-либо специфичными отметинами.
Премьера «Собирателя душ» в России запланирована на 25 июля. До этого времени наверняка покажут еще несколько трейлеров, так что возможность разглядеть маньяка еще представится.