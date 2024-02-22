«Мосфильм» рассказал о своих лучших фильмах за всю историю
Киностудия «Мосфильм» назвала лучшие фильмы по мнению зрителей, экспертных и редакционных сервисов. В исследовании участвовали также такие площадки, как «Кинопоиск», «Кино-театр.ру» и другие. Об этом пишут «Вести Московского региона».
Самым лучшим фильмом в истории «Мосфильма» признан «Джентльмены удачи» Александра Серого по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В 1972 году лента лидировала в советском прокате. С тех пор любовь зрителей к картине не стала меньше.
Второе и третье место рейтинга заняли «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. На четвертом месте оказалась еще одна комедия Гайдая - «Иван Васильевич меняет профессию». Пятая позиция досталась картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Затем идут «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. На девятом месте находятся 2 фильма. Это «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Замыкает список лучших фильмов военная драма Элема Климова «Иди и смотри».