«Мосфильм» рассказал о своих лучших фильмах за всю историю

Киностудия «Мосфильм» назвала лучшие фильмы по мнению зрителей, экспертных и редакционных сервисов. В исследовании участвовали также такие площадки, как «Кинопоиск», «Кино-театр.ру» и другие. Об этом пишут «Вести Московского региона».

Самым лучшим фильмом в истории «Мосфильма» признан «Джентльмены удачи» Александра Серого по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В 1972 году лента лидировала в советском прокате. С тех пор любовь зрителей к картине не стала меньше.