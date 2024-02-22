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«Мосфильм» рассказал о своих лучших фильмах за всю историю

Киностудия «Мосфильм» назвала лучшие фильмы по мнению зрителей, экспертных и редакционных сервисов. В исследовании участвовали также такие площадки, как «Кинопоиск», «Кино-театр.ру» и другие. Об этом пишут «Вести Московского региона».

«Мосфильм» рассказал о своих лучших фильмах за всю историю
© Вести Подмосковья

Самым лучшим фильмом в истории «Мосфильма» признан «Джентльмены удачи» Александра Серого по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В 1972 году лента лидировала в советском прокате. С тех пор любовь зрителей к картине не стала меньше.

Второе и третье место рейтинга заняли «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. На четвертом месте оказалась еще одна комедия Гайдая - «Иван Васильевич меняет профессию». Пятая позиция досталась картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Затем идут «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. На девятом месте находятся 2 фильма. Это «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Замыкает список лучших фильмов военная драма Элема Климова «Иди и смотри».

Фильмы и сериалы
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Броненосец Потемкин
Служебный роман
Москва слезам не верит
Иван Васильевич меняет профессию
Девчата
Бриллиантовая рука
Летят журавли
Джентльмены удачи
Юрий Чулюкин
Михаил Калатозов
Сергей Эйзенштейн
Александр Серый
Виктория Токарева
Георгий Данелия
Владимир Меньшов
Леонид Гайдай
Эльдар Рязанов