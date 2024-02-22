Сериал «Во все тяжкие» мог лишиться самого ненавистного персонажа

Издание ScreenRant получило новую информацию о сценарии криминальной драмы «Во все тяжкие». Как оказывается, в ранних версиях один из ключевых персонажей встречал смерть еще задолго до финала.

© Cq.ru

Забавно, что именно эту героиню зрители люто ненавидят, особенно в России. Речь о Скайлер Уайт, нелестные комментарии о которой появляются даже под спин-оффом, не говоря об основном сериале.

Изначально создатели предполагали, что героиня совершит самоубийство, не выдержав чувства вины и постоянных опасностей, связанных с бизнесом мужа. План этот не строился на реакции зрителей, просто тогда сценаристы предполагали, что это лучше подчеркнет падение Уолтера и позволит создать для него более драматичную арку.