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Сериал «Во все тяжкие» мог лишиться самого ненавистного персонажа

Издание ScreenRant получило новую информацию о сценарии криминальной драмы «Во все тяжкие». Как оказывается, в ранних версиях один из ключевых персонажей встречал смерть еще задолго до финала.

Сериал «Во все тяжкие» мог лишиться самого ненавистного персонажа
© Cq.ru

Забавно, что именно эту героиню зрители люто ненавидят, особенно в России. Речь о Скайлер Уайт, нелестные комментарии о которой появляются даже под спин-оффом, не говоря об основном сериале.

Изначально создатели предполагали, что героиня совершит самоубийство, не выдержав чувства вины и постоянных опасностей, связанных с бизнесом мужа. План этот не строился на реакции зрителей, просто тогда сценаристы предполагали, что это лучше подчеркнет падение Уолтера и позволит создать для него более драматичную арку.

В последующих версиях от этого отказались, решив, что взаимодействие Хайзенберга с женой все-таки будет интереснее. Итоговый вариант сериала «Во все тяжкие» все еще содержит отсылку к изначальному плану: момент, когда Скайлер прыгает в бассейн посреди семейного праздника.

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Во все тяжкие