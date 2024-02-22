Новая часть «Приключений Электроника» запущена в работу

Студия «Водород» сообщила, что новая часть «Приключений Электроника» находится в работе. За сценарий будущего проекта будет отвечать Андрей Золотарев, который работал над сериалом «Слово пацана» и трилогией «Лёд».

По словам студии, главной сложностью для неё станет подбор актёра на роль Сергея Сыроежкина. В оригинале его роль исполнил Юрий Торсуев, а образ Электроника воплотил его брат-близнец Владимир.

Других деталей новой части «Приключений Электроника» нет.