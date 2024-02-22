Как понять и поймать психопата? О чем сериал «Внутри убийцы»

В сети 22 февраля выходит детективный сериал «Внутри убийцы», снятый режиссёром Владимиром Мирзоевым по мотивам романа писателя Майка Омера. По сюжету в Санкт-Петербурге появляется маньяк, известный как Гробовщик-душитель. Он убивает женщин, бальзамирует их тела и выставляет на всеобщее обозрение в людных местах. Искать преступника будут один из лучших профайлеров страны Зоя Волгина и спецсотрудник СК Тимофей Волохов. Подход к делу убийцы знаком Зое — в прошлом девушка уже сталкивалась с похожим «почерком».

© Кадр из сериала «Внутри убийцы»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 22 февраля стартует детективный триллер «Внутри убийцы». Сериал снят по мотивам одноимённого международного книжного хита писателя Майка Омера.

Режиссёром выступил Владимир Мирзоев, ранее работавший над проектом «Топи». Он же адаптировал сценарий вместе со своей дочерью Анастасией Мирзоевой.

Действие ленты перенесено из книжного Чикаго в Санкт-Петербург, где орудует серийный убийца. Маньяк под народным прозвищем «Гробовщик-душитель» убивает молодых девушек, бальзамирует их тела, гримирует и оставляет в общественных местах в разных позах, создавая странные арт-объекты.

Следственный комитет подключает к делу одного из лучших профайлеров в стране — Зою Волгину. Криминалистикой Зоя начала увлекаться ещё в детстве, когда в Троицке появился серийный маньяк. «Почерк» убийцы ей знаком — в прошлом она уже сталкивалась с похожим явлением.

Помогать ей будет спецсотрудник СК Тимофей Волохов. Его недавно перевели в отдел поведенческого анализа, и теперь он пытается найти общий язык с Зоей, чтобы ускорить расследование. Но подобраться к Волгиной не так-то просто: работа увлекает её больше, чем общение. Она социопатична, и не умеет находить подход к людям.

Зоя одержима своей работой — она мысленно влезает в голову психопату, чтобы понять его мотивы и предположить дальнейшие действия. Но в этот раз игра в «кошки-мышки» будет непростой, ведь убийца осторожен, тщательно продумывает свои действия и не оставляет никаких следов.

Зою Волгину в сериале сыграла Анастасия Евграфова («Как друзья Захара женили»), а роль её нового напарника Тимофея исполнил звезда франшизы «Майор Гром» Тихон Жизневский. Оба артиста идеально подошли под образы своих персонажей. Евграфова точно попала в характер Зои — нелюдимой, замкнутой, предпочитающей высказывать жестокую правду в лицо, внимательную к деталям и совершенно не коммуникабельную в ситуациях, не связанных с работой.

Тимофей же предстаёт перед зрителем лёгким, общительным парнем, умеющим разговорить любого, обаятельным ловеласом. Несмотря на его легкомысленность, он серьёзен в своём деле, хоть и не столь внимателен, как Зоя.

Кажется, что настолько непохожие люди не смогут сойтись, но именно их противоположность становится основным ключом к пониманию друг друга.

Внешность персонажей полностью передаёт их характер. Зоя носит однотонные и невзрачные наряды — как правило, это брюки, футболки и пуловеры, которые скрывают её женственность и дают зрителю понять, что внешний вид для девушки не важен, так как она поглощена своей работой и мыслями убийцы. Её внешний вид также очевидно намекает на закрытость героини. А вот серёжка в ухе и причёска с чёлкой на бок у Тимофея даёт понять, что персонаж открыт к экспериментам. К слову, дед героя (Сергей Шакуров) тоже носит пирсинг: видимо, отвязность у Волохова в крови.

Видно, что художники по костюмам и гриму проделали серьёзную работу, причём, далеко не только в связи с обликами главных героев. Например, особенно впечатляют забальзамированные жертвы, при взгляде на которых сложно поверить, что их играют реальные артисты. Они все выглядят как манекены. Это удивляет и одновременно вызывает именно те эмоции, которые предполагаются при просмотре сериала, — тревогу, страх, но в то же время интригу и любопытство.

Нет никаких сомнений в том, что история зацепит многих зрителей, особенно если они знакомы с первоисточником, который стал бестселлером и на российском книжном рынке. Отечественные кинематографисты прекрасно адаптировали сценарий, проработали прототипы героев и маньяка, создали качественный проект с пугающим настроением.

В сериале параллельно раскрываются две истории — та, что происходит в настоящее время в Питере, и прошлое Зои в Троицке, имеющее отношение как к новым убийствам, так и к понимаю персонажа.

Интересно и необычно, что авторы сериала дают возможность публике окунуться в мир преступника — с самой первой серии на экране периодически демонстрируются откровенные и ужасающие моменты, в которых маньяк убивает очередную жертву и воплощает в реальность все свои потаённые фантазии. В одной из сцен убитая будто оживает и разговаривает с убийцей, благодаря чему зритель может увидеть происходящее глазами психопата. При этом лица самого антагониста не видно: на экране он предстаёт либо в толстовке с капюшоном на голове, либо спиной. Также показано, как «Гробовщик-душитель» тщательно подходит к сокрытию своей внешности, ежедневно гримируясь.

Тревожную и напряжённую атмосферу усиливает серость Санкт-Петербурга. Картинка выглядит мрачной и холодной, и яркие детали в макияже и одежде жертв только подчёркивают монотонность улиц. Важным элементом в истории служит вода — по всей видимости, она имеет большое значение для маньяка, поскольку чаще всего своих жертв он оставляет недалеко от Невы — символично, учитывая то, что с точки зрения эволюции жизнь зародилась именно в воде.

Музыка в картине по тональности и настроению идеально подходит к видеоряду и украшает и без того качественный сериал, усиливая давление и ещё глубже погружая «внутрь убийцы».