Фильм Borderlands официально покажут в России на день раньше мировой премьеры

Экранизацию Borderlands официально покажут в России. Об этом заявил прокатчик Global Film. Фильм появится в отечественных кинотеатрах 8 августа, на сутки раньше мировой премьеры. Заодно компания выпустила озвученный трейлер. Российская версия ленты получила название «Бордерлендс».

Сюжет фильма расскажет о приключениях охотницы за головами Лилит, которая отправляется на планету Пандора, чтобы отыскать там дочь влиятельного бандита Атласа. А чтобы проблем было меньше, по пути она объединяется с другими искателями приключений.