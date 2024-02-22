Фильм Borderlands официально покажут в России на день раньше мировой премьеры
Экранизацию Borderlands официально покажут в России. Об этом заявил прокатчик Global Film. Фильм появится в отечественных кинотеатрах 8 августа, на сутки раньше мировой премьеры. Заодно компания выпустила озвученный трейлер. Российская версия ленты получила название «Бордерлендс».
Сюжет фильма расскажет о приключениях охотницы за головами Лилит, которая отправляется на планету Пандора, чтобы отыскать там дочь влиятельного бандита Атласа. А чтобы проблем было меньше, по пути она объединяется с другими искателями приключений.
Главные роли исполнили Кейт Бланшетт (Лилит), Джейми Ли Кертис (Таннис), Кевин Харт (Роланд), Ариана Гринблатт (Крошка Тина), Флориан Мунтяну (Криг) и Джина Гершон (Мокси). Робота Железяку озвучил Джек Блэк. Заглавное фото: Gearbox Studios, Lionsgate