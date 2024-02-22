Что известно о фильме «Майор Гром: Игра»: детали сюжета, актерский состав, дата выхода

В мае 2024 года в российский прокат выходит фильм «Майор Гром: Игра». Это продолжение истории майора полиции Игоря Грома и новая глава киновселенной Bubble, основанной на комиксах одноименного российского издательства. «Лента.ру» рассказывает, когда фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в прокат, какие персонажи появятся на экране и как «Игра» расширит фантастический мир «Майора Грома».

Основная информация

Название: «Майор Гром: Игра»

Жанр: приключенческий боевик

Студия: Bubble Studios

Возрастное ограничение: 12+

Предыдущий фильм в хронологии киновселенной Bubble: «Майор Гром: Чумной Доктор»

Дата выхода

О том, что фильм 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор» получит продолжение, стало известно 28 января 2023 года — проект анонсировали на фестивале Bubble Comics Con. Тогда же огласили название новой картины и дату ее релиза. К работе над новой частью «Майора Грома» вернулась съемочная команда под руководством режиссера Олега Трофима.

Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая 2024 года

Работа над лентой «Майор Гром: Игра» началась в 2023 году, сразу же после выхода приквела «Чумного Доктора», ленты «Гром: Трудное детство».

Один из сценаристов проекта Артем Габрелянов объяснил, что именно предыстория Грома позволила показать полноценную эволюцию главного героя. «Благодаря "Трудному детству" становится видна мотивация Игоря Грома, вехи его развития и глубина его характера. Без этого фильма "Игра" не будет правильно воспринята», — рассказал он.

Съемки картины Санкт-Петербурге 16 марта 2023 года и проходили в значимых городских локациях города: на Дворцовой площади, в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке и около Мариинского дворца. Завершились съемки 14 июля.

Первый тизер фильма «Майор Гром: Игра» презентовали осенью 2023 года. Полноценный тизер-трейлер грядущего проекта был опубликован 30 декабря.

Кто такой Майор Гром

В комиксах

Майор Игорь Гром — персонаж комиксов российской студии Bubble, главный герой одноименной линейки, стартовавшей в 2012 году. Это честный и неподкупный полицейский, который вершит правосудие на улицах альтернативного Санкт-Петербурга.

В 2017 году комикс о приключениях полицейского было решено экранизировать — короткометражный фильм об Игоре Громе (его роль исполнил Александр Горбатов) выложили на YouTube-канале студии Bubble. К февралю 2024 года ролик собрал более 12 миллионов просмотров.

В кино

Полнометражная экранизация комикса, фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», вышла в российский прокат весной 2021 года — в ней главного героя сыграл Тихон Жизневский. По сюжету, частично основанному на одноименной истории из комиксов, Гром противостоял Чумному Доктору — загадочному мстителю, устроившему кровавое правосудие на улицах Петербурга.

Киновселенная «Майора Грома» продолжила расширяться — в начале 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел фильм-приквел «Гром: Трудное детство». Картина рассказала о детстве сурового полицейского, а также о том, что случилось с отцом Игоря, Сергеем Громом.

Сюжет

Осторожно! В описании сюжета есть спойлеры к фильму «Майор Гром: Чумной Доктор».

События «Игры» разворачиваются через год после финала «Чумного Доктора». Пока главный антагонист первой картины, сумасшедший гений Сергей Разумовский (Сергей Горошко) проходит принудительное лечение в психиатрической больнице, Игорь Гром (Тихон Жизневский) становится главной звездой Санкт-Петербурга. Вместе со своим напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) он продолжает бороться с преступностью, развиваются и отношения Игоря с журналисткой Юлией Пчелкиной (Любовь Аксенова).

Счастливая жизнь Грома прекращается с появлением Призрака — загадочного злодея, который предлагает Игорю сыграть в опасную игру. Полицейскому придется приложить все силы, чтобы остановить противника — иначе он подвергнет угрозе жизни невинных людей, в том числе и самых близких.

Параллельно с этим Гром и Дубин столкнутся еще с одной серьезной проблемой. Генерал-лейтенант Мария Архипова (Ольга Сутулова) стремится модернизировать полицию города: планирует ввести в эксплуатацию высокотехнологичные аппараты, которые заменят живых сотрудников. Однако поставщик новых устройств, загадочный Август ван дер Хольт (Матвей Лыков), не так прост, как кажется.

Сценарист грядущего фильма Михаил Китаев рассказал, что «Игру» стоит воспринимать как отдельное произведение, которое расширяет киновселенную Bubble.

Несмотря на связи с предыдущими фильмами, при работе над «Игрой» мы поставили себе задачу, чтобы картина была standalone — самостоятельным произведением, которое можно посмотреть в отрыве от других частей. Нам важно, чтобы и новые зрители смогли получить удовольствие от просмотра Михаил Китаев сценарист фильма «Майор Гром: Игра»

Картина, основанная на российских комиксах, удивит поклонников первоисточника: создатели фильма по-новому адаптировали оригинал для киноэкрана. «Мы существенно переработали сюжет, так что все, кто читал оригинальный комикс, будут сильно удивлены — в хорошем смысле этого слова», — объяснил продюсер фильма Артем Габрелянов.

По словам создателей фильма «Майор Гром: Игра», сиквел будет гораздо масштабнее первой части

Помимо этого, в фильме будет много красочных экшен-сцен. Каскадер и постановщик трюков Максим Яковлев рассказал, что в этот раз зрители увидят масштабные бои, снимать которые пришлось одним непрерывным дублем. Он добавил, что в новом «Майоре Громе» будет еще больше неожиданных и опасных трюков — многие из них Тихон Жизневский (играет Игоря Грома) и Александр Сетейкин (играет его напарника Диму Дубина) исполняют самостоятельно.

Актерский состав

В новой главе киновселенной Bubble зрителей ждет как возвращение любимых героев, так и появление новых персонажей.

Какие актеры сыграли в фильме «Майор Гром: Игра»

Тихон Жизневский — Игорь Гром, майор полиции. Суровый и прямолинейный, умеет решать вопросы силой и не боится поставить свою жизнь под угрозу;

Александр Сетейкин — Дима Дубин, сотрудник полиции, немного неловкий и наивный напарник Игоря Грома. По словам Сетейкина, в «Игре» его персонажу будет уделено больше внимания. «Видно, чем он вдохновляется и чем живет, на каких героев ориентируется», — объясняет актер;

Алексей Маклаков

Любовь Аксенова — Юлия Пчелкина. Смелая и своенравная журналистка, возлюбленная Игоря Грома;

Ольга Сутулова — Мария Архипова, генерал-лейтенант. Стремится реформировать полицию Санкт-Петербурга с помощью внедрения новых технологий;

Матвей Лыков — Август ван дер Хольт. Технологический магнат, сделавший состояние на разработке и продаже оружия; Андрей Трушин

Сергей Горошко — Сергей Разумовский, главный антагонист фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В финале предыдущей части отправился на принудительное лечение в психиатрическую клинику;

Константин Хабенский

Небольшую роль в картине Евгений Чебатков — он воплотил на экране главаря заключенных, которые противостоят Грому и Дубину в петербургской тюрьме «Кресты». Несмотря на то что это первая роль комика в кино, Чебатков принимал участие в написании реплик своего персонажа. В ленте Андрей Атлас.

Еще один герой, который может вернуться в фильме «Майор Гром: Игра» — друг и телохранитель Сергея Разумовского Олег Волков (Дмитрий Чеботарев). Этот персонаж появился во второй сцене после титров «Чумного Доктора» — оказалось, что Волков, считавшийся погибшим, на самом деле жив и находится в Сирии.