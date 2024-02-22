Фильм «Американское чтиво» нужно ценить: это важное кино для всего мира

Подобное ныне редко увидишь.

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Одним из главных сюрпризов грядущего «Оскара»-2024 стало «Американское чтиво». Комедия дебютанта Корда Джефферсона получила сразу пять номинаций на самую престижную премию в киноиндустрии, включая возможную награду за лучший фильм года.

На Rotten Tomatoes у фильма тоже очень высокий рейтинг от критиков и пользователей: его рекомендуют к просмотру 95% зрителей. Мы уже посмотрели ленту и рассказываем, откуда у чёрной комедии с Джеффри Райтом («Бэтмен») такие восторженные отзывы и внимание журналистов по всему миру.

«Американское чтиво»: где смотреть?

Фильм доступен в зарубежных онлайн-кинотеатрах, включая Amazon Prime Video. Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

Это в первую очередь смешная комедия

«Американское чтиво» снято по мотивам романа Erasure и рассказывает о чернокожем профессоре Телониусе Эллисоне, которого для удобства все называют Монк. Он — известный в узких кругах автор, который пишет строго интеллектуальные романы. К сожалению, книжные издательства отказываются печатать его недавнее произведение из-за того, что его книга получилась «недостаточно чёрной».

Раздосадованный Монк решает написать анонимный роман, в котором упоминаются все стереотипы о темнокожем населении США: от преступности в гетто до трудного детства и агрессивного сленгового общения между афроамериканцами.

К его удивлению, права на публикацию выкупает престижное издание, предлагая ему баснословный гонорар в $ 750 тыс. вместе с отчислениями от продаж, а студии Голливуда встают в очередь, чтобы экранизировать его книгу.

Писатель-интеллектуал тут же хочет забраковать свой материал, однако этому мешают сложные финансовые обстоятельства. От преподавания его временно отстранили, прошлые книги продаются небольшими тиражами, а его пожилой маме требуется дорогостоящий уход из-за недавно обнаруженной болезни.

Вместе со своим агентом он решает продвигать свой роман в точно таком же стереотипном духе, представляя своё альтер-эго как беглого преступника из гетто, который 12 лет отсидел в тюрьме. Это привлекает дополнительное внимание среди литературных критиков и голливудских продюсеров, доводя и так смешную ситуацию до абсурда.

«Чем глупее я себя веду, тем богаче становлюсь» — одна из главных мыслей фильма.

В какой-то момент «Американское чтиво» начинает походить на «Не смотри наверх» — ещё одну сатирическую комедию о современном обществе. Однако работа Корда Джефферсона всё же работает на более тонком уровне, не пытаясь выдавать зрителю все детали в лоб.

В фильме хватает и драматичных моментов

Как и многие выдающиеся фильмы, «Американское чтиво» выступает сразу в нескольких жанрах. Да, в своей основе это комедия о том, как нынешнее стремление к инклюзивности создаёт огромный спрос на стереотипное представление о членах различных слоёв общества. Недаром Монк в шутку решает назвать свою книгу «Хер» и с ужасом понимает, что книжное издательство одобрило это название, ведь оно «идеально подходит для его тематики».

Однако в жизни главного героя хватает проблем, помимо писательства. Из-за того, что последние годы Монк провёл в другом городе, он перестал общаться с родственниками и отдалился от мамы и родного брата. Писатель только что познакомился с приятной женщиной, которая его полюбила, однако и здесь он успел «намудрить»: его взбесило, что даже его девушке понравился тот самый стереотипный анонимный роман, написанный в шутку.

Монк отказывается верить в то, что кому-то хочется писать откровенно паршивые книги и снимать простейшие фильмы, основанные на расовых стереотипах. С горечью для себя он всё же осознаёт, что даже величайшие авторы должны подстраиваться под запросы аудитории, публикуя низкопробные произведения для широких масс.

«Американское чтиво» ловко жонглирует эмоциями зрителя: вот здесь режиссёр высмеивает стремление Голливуда к инклюзивности, а в следующей сцене ненароком объясняет, почему у главного героя больше нет отца. Сцена примирения с младшим братом, один из самых эмоциональных эпизодов в фильме, тоже подаётся как бы вскользь, вызывая своей ненавязчивостью ещё более пронзительное впечатление.

«Американское чтиво»: стоит ли смотреть?

«Американское чтиво» на первый взгляд кажется ещё одной сатирой исключительно на американское общество. Да, в фильме поднимаются вопросы касательно темнокожего населения США, однако их можно экстраполировать на общемировые проблемы с трудностями принятия разных слоёв в общество и стремлением к их осознанию.