Том Круз хочет сняться в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритика»

Том Круз очень хочет стать частью десятого и последнего фильма Квентина Тарантино «Кинокритик». О своём желании актёр рассказал руководителям студии Warner Bros., которые намерены приобрести права на предстоящую премьеру.
Известно, что к актёрскому составу уже присоединился Брэд Питт, которого мы видели в не менее успешных фильмах Тарантино — «Бесславные ублюдки» и «Однажды… в Голливуде». Возможно, у Круза всё же есть все шанс, ведь его как раз рассматривали на роль Клиффа Бутта, которую в итоге сыграл Брэд.
Какого именно персонажа сыграет его коллега в последнем режиссёрском проекте Тарантино, пока неизвестно. Пресса предполагает, что Питту достанется центральная роль в кинокритика, который пишет рецензии на фильмы для порножурнала. Сюжет охватывает Калифорнию 1977 года. В основу картины ляжет история реального человека, которого никто и никогда не знал, поэтому за основу во многом взяты воспоминания самого Квентина.