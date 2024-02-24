Том Круз хочет сняться в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритика»

Том Круз очень хочет стать частью десятого и последнего фильма Квентина Тарантино «Кинокритик». О своём желании актёр рассказал руководителям студии Warner Bros., которые намерены приобрести права на предстоящую премьеру.

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Известно, что к актёрскому составу уже присоединился Брэд Питт, которого мы видели в не менее успешных фильмах Тарантино — «Бесславные ублюдки» и «Однажды… в Голливуде». Возможно, у Круза всё же есть все шанс, ведь его как раз рассматривали на роль Клиффа Бутта, которую в итоге сыграл Брэд.