Выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок

Кинокомпания Lionsgate решила на целый год отложить мировую премьеру фильма «Балерина» по вселенной «Джона Уика». Как пишет Deadline, вместо 7 июня 2024 года лента выйдет в мировой прокат 6 июня 2025 года.

© Кадр из фильма "Джон Уик 4"

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Причиной переноса стало желание куратора франшизы Чада Стахелски сделать фильм более масштабным, а также добавить дополнительные экшен-сцены. Поэтому его отправили на пересъёмку.

Главную роль в спин-оффе «Балерина» исполнит Ана де Армас. Фильм расскажет о приключениях наёмницы Руни, которая будет мстить бандитам за смерть отца. Актёр Киану Ривз, играющий Джона Уика, появится в кинокартине в эпизодической роли.