Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным

Своим мнением политик поделился, отвечая на вопрос журналистов о том, знает ли он о фильме «Не смотрите наверх».

Ранее суд оштрафовал кинотеатр Mori Cinema в Волгограде за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. По данным следствия, картина, которая была «признана Министерством культуры РФ несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям», была показана в кинотеатре 6 декабря 2023 года.