Семь фильмов про хороших отцов, которые помогут скоротать вечер

Воплотить образ хорошего отца на экране — задача, которая под силу немногим актерам. Зачастую фильмы про таких родителей получаются излишне морализаторскими, что вредит художественной составляющей. Рассказываем о 7 картинах, которые не только показывают, каким должен быть настоящий отец, но и не забывают развлекать зрителя.

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Жизнь прекрасна

Фильм про героизм отца, отправленного вместе со своим малолетним сыном в концлагерь во время Второй мировой войны. Одна из главных режиссерских и актерских работ Роберто Бениньи.

Чтобы помочь мальчику пережить весь творящийся вокруг ад, отец пытается придумать, как превратить все в забавную игру. Он внушает сыну, что если тот не будет попадаться на глаза надзирателям, ему достанется приз — настоящий танк!

При всей сложности темы, режиссеру удалось сделать первую половину фильма по-настоящему комедийной, поместив все драматические события во вторую часть. Это позволяет нам воспринимать фильм как цельную трагикомедию, которая работает на мощном контрасте, сначала заставляя зрителей смеяться, а потом плакать.

Семьянин

Рождественский фильм, в котором успешный бизнесмен (Николас Кейдж) внезапно попадает в альтернативную реальность. Там у него есть прекрасная жена, с которой он раньше учился в колледже, и очаровательные дети, но нет роскоши и богатства, к которым так привык главный герой. Сможет ли он забыть шикарную жизнь, полную соблазнов, и обрести счастье в маленьком, но уютном доме?

Фильм показывает, как важно уметь довольствоваться малым, особенно если тебя окружают любящие родные люди. Также этот добрый семейный фильм напоминает зрителям о том, что воспитание детей — не только обязанность, сопряженная с постоянными трудностями, но и занятие, которое должно приносить радость.

Хоккейные папы

В тихом провинциальном городе собираются снести единственный ледовый дворец. Но есть возможность спасти здание, в котором занимаются юные хоккеисты. Их тренер Андрей собирает команду из отцов своих учеников. Они должны за несколько месяцев подготовиться к любительскому турниру по хоккею, чтобы их детям было где заниматься любимым делом.

Хоккейные папы — кино про настоящих отцов, готовых к самопожертвованию. Им предстоит приложить неимоверные усилия для того, чтобы их дети были счастливы, а заодно вспомнить молодость и отлично провести время!

Фильм отлично подойдет для семейного просмотра, а чтобы ваш ребенок начал увлекаться хоккеем, рекомендуем вместе посмотреть матчи КХЛ. 29 февраля стартует плей-офф, и следить за самыми яркими и эмоциональными матчами сезона можно будет на Кинопоиске.

Васаби

Классика французского кинематографа с Жаном Рено в главной роли.

Юбер — полицейский из Франции. Он едет в Японию, чтобы исполнить последнюю волю единственной женщины, которую он любил. 19 лет назад он почувствовал связь с сотрудницей японских спецслужб Мико, а сегодня узнал, что ее не стало. Теперь Юбер должен встретить свою дочь, о которой ранее ничего не знал, и помочь ей получить приличное наследство. Но проблема в том, что за деньгами охотятся толпы якудза, которые не остановятся ни перед чем. Новоиспеченному отцу предстоит сразиться с бандитами и, главное, заслужить любовь своей дочери.

«Васаби» — старый добрый боевик с азиатским колоритом и фирменным французским юмором. Но еще это фильм о том, что никогда не поздно стать по-настоящему хорошим отцом, даже если в молодости ты им не был.

Лед-3

Третья часть драмы о фигурном катании окончательно утверждает героя Андрея Петрова в статусе одного из главных отцов в российском кинематографе. В новом фильме полюбившейся публике франшизы герою предстоит столкнуться с тем, что его дочь выберет карьеру фигуристки, следуя по стопам матери. Горину, понимающему, сколько проблем стоит за этим, необходимо решить — поддержать свою дочь или попытаться отговорить ее становиться профессиональной спортсменкой.

Лед-3 — картина о трудностях воспитания, о ежедневных компромиссах, на которые идут родители ради своих детей, и о том, как обманчив может быть мир большого спорта. Но, главное, это кино про хорошего отца, который искренне переживает за судьбу своего ребенка.

Капитан Фантастик

Необычное фестивальное кино о семье отшельников, живущих в лесу вдали от цивилизации. Бен (Вигго Мортенсен) — многодетный отец, который говорит на нескольких языках, разбирается в философии и физике, а также умеет охотиться и выживать в любых условиях. Все эти знания он передает детям, которые необычайно умны и способны для своих лет.

Семейную идиллию прерывает страшная новость — в больнице умирает мать, и теперь всем предстоит отправиться на ее похороны, попутно изучая реальный мир таким, какой он есть для всех людей. Дети, которым совершенно не интересно общаться с менее грамотными сверстниками, должны будут учиться банальной коммуникации, а Бену придется пересмотреть свои взгляды на воспитание ради будущего своих детей.

В погоне за счастьем

Отец-одиночка Крис Гарднер (Уилл Смит) остается на мели. Он не может оплатить квартиру, и их с сыном Кристофером (Джейден Смит) отправляют на улицу. Но герой не сдается, а всеми силами пытается найти работу. Он видит респектабельных мужчин, которые трудятся на бирже, и, понимая, что такая работа могла бы решить все его финансовые проблемы, устраивается стажером в брокерскую компанию. Крис осознает — это шанс на счастливое будущее для себя и ребенка, но сначала нужно преодолеть множество трудностей, ведь первые полгода он не будет получать ни гроша.