Мелодрама «Лед 3» заработала в прокате 1 млрд рублей

23 февраля сборы мелодрамы «Лёд 3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше недели. Это уже пятая российская картина, которая смогла достигнуть подобной цифры в 2024 году.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.