В рейтинге на первом месте, конечно же, "Офицеры" - их вспомнили 43% опрошенных зрителей. Инициатором создания этой картины, как считается, был министр обороны Андрей Гречко.

Ему же по легенде и принадлежит фраза "Есть такая профессия - Родину защищать!". Картина "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова создана к 30-летию Победы. Режиссер старался на площадке достигнуть максимальной достоверности. В числе "самых мужских" фильм у 25% опрошенных.

"В бой идут одни "старики" вспомнили 16% опрошенных. В основу фильма легла история реально существовавшей "поющей" эскадрильи, у многих героев картины были прототипы. Даже некоторые фразы, в числе которых "В бой идут одни "старики"", были взяты из реальной жизни.

Также в рейтинг "самых мужских" отечественных фильмов, по мнению зрителей телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", вошли не только картины о Великой Отечественной войне, но и детективы, драмы и советский вестерн.

На четвертом месте детектив Станислава Говорухина с Владимиром Высоцким в главной роли "Место встречи изменить нельзя". Картинаснята по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". Она вышла на телевидении ко Дню милиции.

Пятое место занимает фильм Искры Бабич "Мужики!..". Сюжет отчасти основан на биографии сценариста Валентина Дьяченко, который попал в лагерь по политической статье и там опекал юную заключенную, а после освобождения усыновил двоих детей. Кстати, читатели журнала "Советский экран" в 1982 году признали эту картину фильмом года.

Топ "самых мужских" советских фильмов