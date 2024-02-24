Восемь самых загадочных мужских персонажей из российских мультфильмов

Эти герои привлекают внимание, в них чувствуется харизма, некая загадка, которую очень хочется распутать и изучить как следует. Они — мужчины, парни и мальчики из российских мультфильмов. Они нарисованы и не существуют в реальности, но сердца зрителей при виде них бьются по-настоящему.

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Специально в честь 23 февраля Тлум.Ру составил подборку из восьми самых загадочных и интересных мужских персонажей из российской анимации.

Загадочный, таинственный, мрачный красавец — это всё о нём. Зрители любят неоднозначных персонажей, и Морок как раз из таких. Раньше он был князем в мире людей, но сейчас Влад похож на пятнадцатилетнего подростка и внешне соответствует возрасту девчонок из Сказочного патруля. А уж его причёска вообще — отдельный повод для обсуждения в фандоме.

Не самый стандартный выбор, да? Волк — весьма любопытный персонаж, и это не только потому что он — говорящее животное. Волк из другого измерения, он очень спокойный, ироничный, но при этом настойчивый. Кто бы не хотел вместе с ним разгадывать проблемы сказочных персонажей?

Герой мультфильма о Древней Руси — романтизированной версии истории для зрителей любого возраста — реально существовавшая личность. Через экран герой учит нас любви, честности и доброте, но при этом избегает морализаторства. И кто может быть более загадочным, чем древняя и реальная историческая личность?

Приветствуйте злодея в нашей подборке! Ну ладно, он не совсем злодей, но раскрывается это только с течением сюжета. Этот персонаж прячет в себе больше, чем кажется на первый взгляд, и он всегда привлекает внимание зрителей, когда оказывается в кадре.

Ганзель кажется не слишком-то серьёзным и ответственным, но, поверьте, в нём скрывается куда более взрослый и рассудительный человек. На что он готов ради родной сестры, которую не видел уже много лет? В этом шпионском детективе, приправленном магией, нашлось место и одному харизматичному парню, который, несмотря на открытость и юморной нрав, хранит в себе кое-какие тайны, которые предстоит разгадать.

Может ли Кощей быть загадочным? Ну конечно, он же бессмертный! Но когда-то он был вполне себе обычным человеком, ярким, обаятельным, немножко благородным разбойником, но людям такое нравится. Готовы отправиться на спасение сказки вместе? Читайте наш обзор.

Руслан — ещё один лирический славянский герой, на этот раз пушкинский. В мультфильмах его изображают по-разному, и в версии 2023 года он не похож на типичного рыцаря на белом коне. Именно это отличает Руслана от остальных — вместо демонстрации грубой силы он предпочитает использовать мозги, он добрый, щедрый и самоотверженный. Не забывайте читать наш обзор, если ещё не смотрели мультфильм.

У поэтов тонкая душа, и Бараш — лучшее этому доказательство. Почти невзаимная влюблённость, тяготы повседневной жизни и вечное ускользание Музы — всё это становится невыносимым грузом для хрупкого Бараша. Он обязательно напишет об этом целую поэму — а пока можно попытаться разгадать его.