Сериал «Алиса не может ждать» убрали с видеосервисов

"Согласно уведомлению Роскомнадзора, в отношении некоторых эпизодов сериала "Алиса не может ждать" действительно выявлены определенные нарушения - в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. С учетом находящихся у нас разъяснений мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке", - сказали в пресс-службе Start.