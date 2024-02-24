Почему в РФ запретили сериал с дочерью Михалкова: о чем он, мнение критиков

«Согласно уведомлению Роскомнадзора, в отношении некоторых эпизодов сериала „Алиса не может ждать“ действительно выявлены определенные нарушения — в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке. Стоит подчеркнуть, что сериал „Алиса не может ждать“ не новый — он вышел в 2022 году и на тот момент прошел все необходимые процедуры и получил прокатное удостоверение, а также был промаркирован 18+. Сериал долгое время держался в топе просмотров и взял не одну кинопремию. Нам искренне жаль, что теперь он недоступен для российских зрителей, однако Start всегда соблюдает требования регулирующих органов, поэтому решение скрыть сериал для нас неоспоримо», — говорится в заявлении Start.