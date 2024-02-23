Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,8 млрд рублей

23 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,8 млрд рублей. Лента шла к такому результату почти месяц. Сейчас картина занимает 11-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката — ей нужно собрать ещё 200 млн рублей, чтобы попасть в топ-10.