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Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,8 млрд рублей

23 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,8 млрд рублей. Лента шла к такому результату почти месяц. Сейчас картина занимает 11-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката — ей нужно собрать ещё 200 млн рублей, чтобы попасть в топ-10.

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,8 млрд рублей
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Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Фильмы и сериалы
Бесславные ублюдки
По щучьему веленью
Нежность
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Юлия Снигирь
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