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Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году

Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил на встрече с инвесторами, что сериал «Гарри Поттер» официально выйдет в 2026 году. По его словам, шоу выйдет в указанный срок, если во время производства у команды не возникнет никаких проблем.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году
© Чемпионат.com

Отмечается, что до этого руководители компании пообщались с Джоан Роулинг и её представителями. Во время разговора обе стороны сошлись во мнение, что с нетерпением ждут возможности возродить франшизу.

Напомним, шоураннер сериала до сих пор не раскрывается. Журналисты предполагают, что с наибольшей вероятностью на эту роль студия выберет сценариста «Наследников» Франческу Гардинер.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в стриминговом сервисе HBO Max.

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