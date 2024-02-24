Хабенский рассказал, готов ли сняться в третьем сезоне «Метода» у Юрия Быкова

Актер Константин Хабенский изъявил готовность вернуться к роли Родиона Меглина в третьем сезоне сериала "Метод". Его съемки стартуют уже летом 2024 года.

"Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю", - цитирует актера ТАСС.

Ранее стало известно, что шоураннером стал Максим Полинский ("Мажор"), уже работавший над вторым сезоном. Кроме Хабенского, в первых двух сезонах снимались Паулина Андреева и Александр Петров.