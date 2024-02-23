Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил на встрече с инвесторами, что сериал «Рыцари Семи королевств», приквел «Игры престолов», выйдет в конце 2025 года.

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В начале января стало известно, что съёмки шоу стартуют уже этим летом. Отмечается, что ряд сцен будут записаны в Ирландии. Видимо, авторы уже утвердили каст актёров, однако их имена пока не раскрывают.

Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.