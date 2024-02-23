Фильм чеченского режиссера покажут на фестивале в Швейцарии

Фильм «Клетка ищет птицу» покажут на фестивале в Швейцарии. Об этом сообщает Telegram-канал «Остров Сокурова».

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Проект вошел в конкурсную программу игрового кино 22-го международного фестиваля и форума по правам человека в Женеве. Зрители увидят проект 9 и 14 марта.

Картина выпускницы кавказской мастерской Александра Сокурова, чеченского режиссера Малики Мусаевой вышла в прокат в РФ 12 октября 2023 года.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года. Российская премьера фильма прошла на Международном кинофестивале «Дух огня», картина стала лауреатом конкурса российских дебютов. Хадижа Батаева, исполнительница главной роли, получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль.