Стоит ли смотреть «Аватар: Легенда об Аанге» 2024? Отзывы на сериал неоднозначны
Премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге», снятого по мотивам одноименного мультсериала, состоялась 22 февраля в онлайн-кинотеатре Netflix. Шоу получило множество как положительных, так и откровенно негативных отзывов.
Например, на известном агрегаторе рецензий Metacritic новая экранизация имеет 56 баллов из 100 от критиков, а оценка зрителей составляет 6,7 балла из 10.
Наслаждался каждой секундой этого шедевра. Каждая локация уникальна, персонажи напоминают персонажей детского сериала, и в целом это потрясающее шоу. 10 из 10
Такие плохие, скверные, ужасно скучные, деревянные диалоги! Плохо написанные и явно прочитанные актерами с суфлера. Очень поверхностные усилия. Разочарован. 1 из 10
На другом популярном агрегаторе Rottentomatoes «Аватар: Легенда об Аанге» (2024) имеет 60% свежести, а рейтинг сериала среди зрителей составляет 75%.
Я думаю, они проделали отличную работу! Да, в нем гораздо более серьезный тон, если сравнивать с оригиналом, но мне действительно нравится это шоу. 100 из 100
Подбор актер был потрясающим, а визуальные эффекты просто великолепными. Остальное? Ужас. Если вы любите персонажей и их развитие, то эта адаптация не для вас. Они изначально убрали все недостатки героев и не дали им вырасти. 20 из 100
Также стоит сказать, что на «Кинопоиске» новую адаптацию «Аватар: Легенда об Аанге» оценили на 7,6 баллов из 10, а рейтинг шоу на IMDb составляет 8,5 баллов.
Сериал абсолютно точно не является провалом, но и до шедевра ему далеко. Если вы фанат оригинального мультфильма, то стоит посмотреть «Аватар: Легенда об Аанге 2024» и сделать свой вывод. Заглавное фото: Avatar The Last Airbender