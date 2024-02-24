«Анатомия падения» получила премию César как лучший фильм

Детективная драма "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие получила кинопремию César в номинации "Лучший фильм". Трансляцию 49-й церемонии присуждения высшей кинематографической награды Франции вел телеканал Canal+.

© Кадр из фильма

45-летняя Трие удостоилась премии и как лучший режиссер. Еще две награды картина, рассказывающая о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, завоевала благодаря сыгравшей главную роль Сандре Хюллер, признанной лучшей актрисой, и Сванну Арло, который стал лучшим актером второго плана. Всего же "Анатомия падения" одержала победу в шести номинациях: также премия ей присуждалась за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Ее главным конкурентом стала фантастическая лента "Королевство животных" (Le Regne animal, 2023) режиссера Тома Кайе. Французская киноакадемия присудила ей пять наград: за лучшие костюмы, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую оригинальную музыку и операторскую работу.

Лучшим актером был признан Арье Вортхальтер, сыгравший главную роль в исторической драме "Дело Гольдмана" (Le proc s Goldman, 2023) режиссера Седрика Кана. Лучшей актрисой второго плана признана Адель Экзаркопулос за роль в фильме "Я увижу все ваши лица" (Je verrai toujours vos visages, 2023) режиссера Жанны Эрри.

Дебют, короткий метр и анимация

Лучшим режиссерским полнометражным дебютом стала комедийная драма "Собака со свалки" (Chien de la casse, 2023) Жан-Батиста Дюрана. Одну из главных ролей в картине сыграл Рафаэль Кенар и получил премию как самый многообещающий актер. Самой же многообещающей актрисой стала швейцарка Элла Румпф, сыгравшая в драме "Теорема Маргариты" (Le theor me de Marguerite, 2023) режиссера Анны Новион.

Среди анимационных картин лучшей была признана франко-итальянская лента "Линда хочет курицу!" (Linda veut du poulet!, 2023), над которой работали режиссеры Кьяра Малта и Себастьен Лоденбах. Лучшей же анимационной короткометражкой назван мультфильм "Лето-96" (Ete 96, 2023) Матильды Бедуэ.

Короткометражная фантастическая картина "Ожидание" режиссера Алисе Дуар (L'attente, 2023) была признана лучшей в этой категории. В документальном жанре победу одержал короткометражный фильм "Механика жидкостей" (La mecanique des fluides, 2023) Галы Эрнандес Лопес.

Лучшей полнометражной документальной лентой назван фильм "Дочери Ольфы" (Les filles d'Olfa, 2023) тунисского режиссера Каутер Бен Ханья. Среди иностранных картин премии была удостоена канадская романтическая комедия "Природа любви" (Simple comme Sylvain, 2023) Моньи Шокри, а лучшей киноадаптацией литературного произведения назван фильм "Только ты и я" (L'amour et les for ts, 2023), снятый Валери Донзелли по роману Эрика Рейнхардта "Любовь и леса".

Одну награду за лучшие декорации взял исторический художественный фильм "Три мушкетера. Д’Артаньян" (Les trois mousquetaires: D'Artagnan, 2023) режиссера Мартена Бурбулона. Это первая часть кинодилогии, снятая по мотивам романа Александра Дюма "Три мушкетера", она была выдвинута в шести номинациях. При этом вторая часть "Три мушкетера. Миледи" (Les trois mousquetaires: Milady, 2023), вышедшая в декабре, также была номинирована в шести категориях, однако не получила ни одной награды.

Почетных "Сезаров" были удостоены французская актриса Аньес Жауи и американский кинорежиссер Кристофер Нолан. Эта премия вручается за заслуги перед миром кино и культуры.