Борис Васильев использовал только одного реально существовавшего персонажа при написании сценария «Офицеров» – Ивана Варавву. Сам поэт был далёк от воплощённого на экране кинематографического образа.

Остальные персонажи культового фильма – плод воображения его создателей.

Варавва был поэтом

Как вспоминал сам сценарист, прототипом одного из главных героев картины был действительно человек по имени Иван Варавва, кубанский казак и поэт. Васильев с ним познакомился в Минкульте СССР. Об истории с красными шароварами Варавва рассказал Васильеву про своего деда. Сценарист «Офицеров» «срисовал» черты персонажа, которого должен был играть Василий Лановой, со своего знакомого.

Выжили, потому что отсидели

Георгий Юматов играл в фильме отчасти самого себя. Гримёрам «Офицеров» не нужно было стараться, поскольку шрамы от огнестрельных ранений у артиста, когда в одном из эпизодов он демонстрирует спину своей кинематографической жене, натуральны: Юматов прошёл Великую Отечественную, брал Будапешт, Бухарест, Вену, не раз получал ранения и контузии. А вот Василий Лановой, в отличие от Юматова, не воевал (в 1941 году Василию Семёновичу было 7 лет).

История возникновения культового советского фильма «Офицеры» со временем обрастает массой конспирологических версий. Говорят, что ключевая фраза картины «Есть такая профессия – Родину защищать» принадлежала маршалу Минобороны СССР Андрею Гречко. Борис Васильев о прошлом главных героев «Офицеров» говорил, что они оба непременно должны были пройти через ГУЛАГ, иначе теряется идея осмысленности сюжета встречи генералов после долгих лет разлуки.

Лановой себя в Варавве не видел

По воспоминаниям режиссёра фильма В. Рогового, поначалу он не планировал снимать Василия Ланового, а потом и сам артист воспротивился, не видя себя в этой роли. До «Офицеров» у Василия Семёновича была более чем впечатляющая фильмография – «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Анна Каренина», «Солярис»… Это только ключевые роли из 19 киноработ, сделанных Лановым с 1954-го по 1970-й год, особо памятные советскому зрителю. Роговой говорил, что артисты-главные герои фильма срабатывались трудно, Лановой и Юматов нередко конфликтовали. Как известно, у Георгия Александровича был сложный, взрывной характер.